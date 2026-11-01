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Την έντονη αντίδραση της Μιλένας Αποστολάκη προκάλεσε η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, μέσω του άρθρου 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με δήλωσή της, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αποσύρει την επίμαχη διάταξη ύστερα από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των αρμόδιων φορέων, κάνοντας λόγο για «άτακτη φυγή».

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Τι προέβλεπε το άρθρο 23

Σύμφωνα με όσα διατυπώνει η Μιλένα Αποστολάκη, η επίμαχη ρύθμιση προέβλεπε ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα αποκτούσαν αυτομάτως ισχύ εκτελεστού τίτλου.

Αυτό, όπως καταγγέλλει, θα παρείχε στις τράπεζες και στους servicers ένα πρόσθετο ισχυρό εργαλείο αναγκαστικής εκτέλεσης, περιορίζοντας τα στάδια δικαστικής προστασίας που διαθέτουν οι οφειλέτες.

Η βουλευτής υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση των δανειοληπτών, σε μια περίοδο κατά την οποία χιλιάδες νοικοκυριά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Καταγγελία για αποκλεισμό των δικηγορικών συλλόγων

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Μιλένα Αποστολάκη και στη διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου.

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Καταγγέλλει ότι προηγήθηκε παρεμπόδιση της κλήσης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να περιοριστεί η θεσμική αντίδραση του νομικού κόσμου απέναντι στη συγκεκριμένη διάταξη.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε την απόσυρσή της, αίτημα που τελικώς, σύμφωνα με την ίδια, επιβλήθηκε στην κυβέρνηση μετά τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης και των φορέων που τοποθετήθηκαν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Πρώτα νομοθετούν υπέρ των ισχυρών και μετά υποχωρούν»

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Η Μιλένα Αποστολάκη αποδίδει στην κυβέρνηση συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί συστηματικά να θεσμοθετεί ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους οικονομικά ισχυρούς και υποχωρεί μόνο όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις.

«Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη νομοθετική διαδικασία», τονίζει, περιγράφοντας την απόσυρση ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά περισσότερες εγγυήσεις για τους δανειολήπτες

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Για τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πάντως, η απόσυρση του άρθρου 23 δεν αρκεί.

Όπως υπογραμμίζει, απαιτούνται ευρύτερες αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν διατάξεις που δημιουργούν εξαιρετικά άνιση σχέση μεταξύ πιστωτών και οφειλετών.

Κεντρικό αίτημα αποτελεί η διασφάλιση μιας πραγματικής και βιώσιμης δεύτερης ευκαιρίας για τους οικονομικά αδύναμους αλλά συνεπείς δανειολήπτες.

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Το ΠΑΣΟΚ ζητά αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, καθώς και αποτελεσματικές εγγυήσεις απέναντι σε ενδεχόμενες αυθαίρετες πρακτικές.

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Πρόσκληση στον Πρόεδρο της Βουλής

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Μιλένα Αποστολάκη καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να φέρει προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια την πρόταση νόμου που έχει ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών.

Με την παρέμβαση αυτή, η αξιωματική αντιπολίτευση επιδιώκει να διατηρήσει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το ζήτημα των τραπεζικών απαιτήσεων, των ρυθμίσεων οφειλών και της προστασίας των πολιτών από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

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Η απόσυρση του άρθρου 23, όπως παρουσιάζεται στη δήλωση της Μιλένας Αποστολάκη, αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ μια πρώτη υποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά όχι την οριστική λύση στο πρόβλημα των δανειοληπτών.

Το πλήρες κείμενο της Μιλένας Αποστολάκη

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε, να αποσύρει το απαράδεκτο άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μια διάταξη που επιχειρούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εις βάρος των δανειοληπτών.



Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλεπόταν ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα αποτελούσαν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας.

Είχε προηγηθεί η παρεμπόδιση της κλήσης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να φιμωθεί η θεσμική αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας.

Ο Πρόεδρός του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης, η οποία και επιβλήθηκεστην κυβέρνηση, μετά την παρέμβαση της αντιπολίτευσης και όσων φορέων τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή.



Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη νομοθετική διαδικασία, πρώτα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ισχυρούς και στη συνέχεια, όταν προκαλούνται αντιδράσεις, υποχωρεί άτακτα.



Η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή .Η κυβέρνηση οφείλει να τροποποιήσεις μια σειρά από διατάξεις που καθιστούν την σχέση οφειλέτη πιστωτή εξαιρετικά ετεροβαρή και δεν διασφαλίζουν μια πραγματική και βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία για τον αδύναμο και συνεπή δανειολήπτη.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών, αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και θέσπισης αποτελεσματικών εγγυήσεων απέναντι στην αυθαιρεσία και καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να φέρει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει».