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Η βουλευτής ανέφερε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, υποστηρίζοντας ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ενισχύουν τη θέση των πιστωτών έναντι των δανειοληπτών.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία σχετικά με τις 120 δόσεις, αντιπαραβάλλοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ουσιαστική προστασία των πολιτών και της κύριας κατοικίας.

Τέλος, η κ.

Αποστολάκη κάλεσε τον Πρόεδρο της Βουλής να εισάγει προς συζήτηση την ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία του κόμματός της για την αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος.

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αποτυχία της να αντιμετωπίσει το ιδιωτικό χρέος και να περιορίσει την αυθαιρεσία των τραπεζών, των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων άσκησε από το βήμα της Βουλής η Μιλένα Αποστολάκη, κατά την συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών.

«Το νομοσχέδιο έρχεται πολύ αργά και περιλαμβάνει πολύ λίγα. Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει ως μεταρρυθμίσεις αυτονόητα δικαιώματα των δανειοληπτών, ενώ αφήνει ανέγγιχτη την πραγματική ανισορροπία ισχύος μεταξύ πιστωτών και οφειλετών», υπογράμμισε.

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Η Μιλένα Αποστολάκη ανέδειξε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προσεγγίζουν πλέον τα 245 δισ. ευρώ, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 79,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2026, δάνεια ύψους 1,7 δισ. ευρώ πέρασαν από την κατηγορία των εξυπηρετούμενων στα κόκκινα, αποκαλύπτοντας ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να αναπαράγεται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κυβερνητική πολιτική για τους servicers, καταγγέλλοντας ότι η νέα διαδικασία ρύθμισης υποκαθιστά τον Κώδικα Δεοντολογίας, χωρίς να διασφαλίζει ισοδύναμες εγγυήσεις προστασίας.

Επισήμανε μάλιστα ότι η δυνατότητα να αποκτά η συμφωνία ρύθμισης ισχύ εκτελεστού τίτλου θα διευκολύνει την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος των οφειλετών. «Παρουσιάζετε μια διαδικασία ως εργαλείο προστασίας του δανειολήπτη, ενώ κινδυνεύει να μετατραπεί σε εργαλείο επιτάχυνσης των πλειστηριασμών. Δεν περιορίζετε την ισχύ των funds, ενισχύετε τη θέση τους», τόνισε.

Αναφερόμενη στις 120 δόσεις, κατήγγειλε την πρωτοφανή κυβερνητική υποκρισία, υπενθυμίζοντας ότι κυβερνητικά στελέχη χαρακτήριζαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ «μνημείο ανοησίας», ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλούσε ειρωνικά για «λεφτά της Monopoly».

«Όταν τις πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, τις χλευάζατε. Τώρα αντιγράφετε τον αριθμό των δόσεων, αλλά απορρίπτετε την ουσία της πρότασής μας. Αυτή είναι η πολιτική σας αξιοπιστία», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας την ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επιτόκιο 3%, ουσιαστική μείωση προσαυξήσεων και προστίμων και διαγραφή μέρους της ρυθμιζόμενης οφειλής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της κύριας κατοικίας, το δικαίωμα προτίμησης των δανειοληπτών κατά τη μεταβίβαση των δανείων τους, την προστασία της αγροτικής γης, τον περιορισμό των πανωτοκίων και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η βουλευτής άσκησε επίσης κριτική στις φορολογικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, θέτοντας ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας, ιδίως ως προς την προτεινόμενη προνομιακή φορολόγηση των υπεραξιών από κρυπτονομίσματα με συντελεστή 10%.

Η Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε: «Σήμερα συγκρούονται δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις. Από τη μία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που επί επτά χρόνια επέτρεψε να μετατραπεί η αυθαιρεσία των πιστωτών σε κανονικότητα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, που καταθέτει συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για κανόνες, όρια και πραγματική προστασία των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των πολιτών, όταν η πολιτική της έχει αφήσει τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι στην ισχύ των funds.

Το ιδιωτικό χρέος δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακές εξαγγελίες και αποσπασματικές διορθώσεις. Αντιμετωπίζεται με πολιτική βούληση, δικαιοσύνη και ουσιαστική προστασία. Και αυτά είναι ακριβώς όσα η Νέα Δημοκρατία αρνείται επί επτά χρόνια να διασφαλίσει».

Κλείνοντας η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον Πρόεδρο της Βουλής, εκπροσωπώντας το σύνολο της Εθνικής Αντιπροσωπείας, να αναλάβει την πρωτοβουλία για την άμεση εισαγωγή προς συζήτηση της ολοκληρωμένης πρότασης νόμου που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Μιας πρότασης που αφορά εκατομμύρια πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τους οποίους η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αφήσει επί επτά χρόνια απροστάτευτους απέναντι στην αυθαιρεσία των τραπεζών, των funds και των servicers. Η Βουλή οφείλει να συζητήσει ουσιαστικές λύσεις για ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας. «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να αποφεύγει τη συζήτηση για τις πραγματικές λύσεις, την ώρα που εκατομμύρια πολίτες πληρώνουν το τίμημα της πολιτικής της» τόνισε.