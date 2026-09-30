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Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια, καθυστερημένη ομολογία αποτυχίας της ασκούμενης πολιτικής.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει δεσμευτικούς κανόνες για τους πιστωτές, ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στη δυνατότητα αποπληρωμής και ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών.

Η κριτική εστιάζει στην ανάγκη για βιώσιμες λύσεις που θα διασφαλίζουν την επιστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε συνθήκες οικονομικής κανονικότητας.

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Κριτική στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των servicers και την προστασία των δανειοληπτών ασκεί η Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επί επτά χρόνια προστάτευε τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τώρα επιχειρεί καθυστερημένες και αποσπασματικές διορθώσεις.

«Χρειάστηκαν χιλιάδες καταγγελίες δανειοληπτών, χιλιάδες πλειστηριασμοί και η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους για να αναγνωρίσουν επιτέλους ότι το πλαίσιο λειτουργίας των servicers χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές», αναφέρει, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες «ομολογία της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής».

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Στον αντίποδα, προβάλλει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με δεσμευτικούς κανόνες για τους πιστωτές, ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στη δυνατότητα αποπληρωμής και προστασία της κύριας κατοικίας.

«Γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια για το αυτονόητο;»

Η Μιλένα Αποστολάκη αναφέρεται στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για πρόστιμα έως 500.000 ευρώ και ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης όταν ένας servicer παραβιάζει συμφωνημένη ρύθμιση την οποία τηρεί ο οφειλέτης.

«Γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια για να θεωρήσει η κυβέρνηση αυτονόητο ότι ένας πολίτης που τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να οδηγείται σε αναγκαστική εκτέλεση;», διερωτάται.

Όπως επισημαίνει, το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας να αποτελεί πραγματική υποχρέωση του πιστωτή απέναντι στον δανειολήπτη, με συγκεκριμένες συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης.

Αντίστοιχη κριτική ασκεί και στις εξαγγελίες για προθεσμίες στις απαντήσεις των servicers και υποχρέωση υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης ρύθμισης. Σύμφωνα με την ίδια, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προτείνει την υποχρεωτική αιτιολόγηση της απόρριψης της αντιπρότασης του δανειολήπτη, με βάση την πραγματική οικονομική του κατάσταση και το κόστος αγοράς του δανείου, καθώς και τη δημιουργία ανεξάρτητων Επιτροπών Διευθέτησης Οφειλών.

Οι προτάσεις για την κύρια κατοικία και τις οφειλές

Σχολιάζοντας το πλαφόν 15% στην προκαταβολή για νέα ρύθμιση, η Μιλένα Αποστολάκη υπογραμμίζει ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι κατά πόσο ο οφειλέτης μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.

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«Μια ρύθμιση που ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δεν είναι λύση. Είναι αναβολή του αδιεξόδου», τονίζει.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για βιώσιμες ρυθμίσεις με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, διεύρυνση κατά 25% των ορίων για τους ευάλωτους και αυτοτελή προστασία της κύριας κατοικίας, με προστατευόμενη αξία έως 310.000 ευρώ και δυνατότητα αποπληρωμής έως 35 έτη.

Παράλληλα, υπενθυμίζει την πρόταση για ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους. Σύμφωνα με αυτήν, το 30% της οφειλής θα παραμένει άτοκο και θα διαγράφεται μετά την επιτυχή αποπληρωμή του υπόλοιπου 70%.

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«Οι δανειολήπτες πλήρωσαν την καθυστέρηση»

Η Μιλένα Αποστολάκη επανέρχεται στο ζήτημα της καθυστέρησης των παρεμβάσεων, υποστηρίζοντας ότι το κόστος επωμίστηκαν οι χιλιάδες δανειολήπτες που βρέθηκαν μόνοι απέναντι στους servicers.

«Το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να διορθώσει ανεπαρκώς και αποσπασματικώς το πλαίσιο. Γιατί άργησε επτά χρόνια. Και κυρίως, ποιοι πλήρωσαν αυτή την καθυστέρηση», σημειώνει.

Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ διασφαλίζει δεσμευτικούς κανόνες για τους πιστωτές, προστασία της κύριας κατοικίας και πραγματική δεύτερη ευκαιρία για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην κανονικότητα.

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