Τον Αντώνη Σαμαρά υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο των συναντήσεων που κάνει με πρώην πρωθυπουργούς.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μεταξύ των θεμάτων που έθιξε ο κ. Σαμαράς ήταν η εθνική ανάγκη για αντιμετώπιση σειράς ουσιαστικών προβλημάτων της χώρας, όπως το δημογραφικό, με ιδιαίτερη αναφορά στην ερήμωση της Θράκης σε συνδυασμό με την τουρκική διείσδυση στην περιοχή, την ακρίβεια που καλπάζει και μειώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, το κόστος της ενέργειας στα νοικοκυριά και το αγροτικό και διατροφικό ζήτημα, με ειδική αναφορά στη συμφωνία Μερκοσούρ.

Εκεί που εστίασε όμως ο κ. Σαμαράς, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, ήταν στην εξωτερική πολιτική και στα εθνικά θέματα εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του.

Ειδικότερα, για την εξωτερική πολιτική, ο πρώην πρωθυπουργός εμμένει στη θέση του ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.

Σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που ακολούθησαν και την πραγματικότητα επί του πεδίου, ο πρώη πρωθυπουργός εκτιμά ότι επέτειναν την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας.

Εμφανίζεται πολύ επιφυλακτικός στο θέμα της «θετικής ατζέντας», κάτι που ανέφερε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέτοντας ερωτήματα.

Συγκεκριμένα:

Έχει κατανοήσει η κυβέρνηση ότι με συνεχείς αναφορές στη δήθεν «θετική ατζέντα» και με την επίκληση της συνθήκης των Αθηνών περί Φιλίας «ξεπλένει» ουσιαστικά την Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της κοινής γνώμης; Δεν βλέπει την κλιμάκωση των τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων, όχι μόνο επί χάρτου αλλά και επί του πεδίου;

Επίσης, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς στάθηκε, μεταξύ άλλων, στα εξής σημεία:

α) Την αναφορά του Πρωθυπουργού για επίλυση των διαφορών σε «διεθνές δικαιοδοτικό όργανο». Τι σημαίνει αυτό; Υπενθυμίζεται ότι η θέση της Ελλάδας είναι ότι η μία και μόνη διαφορά μπορεί να επιλυθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όμως, προϋπόθεση για αυτό είναι η αποδοχή εκ μέρους της Τουρκίας του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και η υπογραφή σχετικού συνυποσχετικού που κυρώνεται από τα Κοινοβούλια. Η Τουρκία, ως γνωστόν, δεν αποδέχεται το Δίκαιο της Θάλασσας. Η θέση του Αντώνη Σαμαρά είναι πως από τη στιγμή που η Τουρκία δεν αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω συζητήσεως. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση.

β) Την αναφορά σε συνεργασία για το Μεταναστευτικό με την Τουρκία, την ώρα που παρατηρείται εργαλειοποίηση του ζητήματος από τους γείτονες. Πρόσφατο παράδειγμα η τραγωδία στη Χίο, όπου η Τουρκία από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα δικαιοδοσίας στην έρευνα και διάσωση. Γιατί δεν καταδικάστηκε αυτή η εργαλειοποίηση; Γιατί δεν ζητήθηκε από την Τουρκία να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, ώστε να μην χρησιμοποιεί ανθρώπινες ζωές για πολιτικούς λόγους;

γ) Τη δέσμευση στην κοινή δήλωση για «μηχανισμούς επικοινωνίας για την εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης προς αποφυγή κλιμάκωσης και κινδύνων». Τι σημαίνει αυτό; Μήπως προσυνεννόηση; Και ποιες είναι οι πηγές έντασης; Διότι, κατά την Τουρκία, τέτοιες είναι η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έξω από τα 6 ν.μ., η θαλάσσια έρευνα, η χωροταξία, η πόντιση καλωδίων. Γι’ αυτά θα απαιτείται προσυνεννόηση; Η Ελλάδα, άραγε, θεωρεί τις τουρκικές έρευνες στην περιοχή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης πηγή έντασης; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Το Κυπριακό;

δ) Την αναφορά στο ότι «οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν υφιστάμενες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας — ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές — με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Μήπως ότι θα απαιτείται άδεια της Τουρκίας ακόμη και για το καλώδιο στην Κάσο; Κάτι που θα σήμαινε έμπρακτη αποδοχή της τουρκικής δικαιοδοσίας; Μήπως είναι ο δρόμος για τη συνδιαχείριση των ενεργειακών πηγών του διαδρόμου του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου;

ε) Την παντελή έλλειψη καταδίκης της τουρκικής επ’ αόριστον Navtex, η οποία διχοτομεί πρακτικά το Αιγαίο. Γιατί;

στ) Γιατί δεν αναφέρθηκε η ελληνική πλευρά στις συνεχιζόμενες θηριωδίες εναντίον του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία;

Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως η Ελλάδα έπρεπε εξαρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που σε αυτό μετέχουν Τουρκία, Ισραήλ, Κύπρος, Βουλγαρία, Ιταλία και άλλες χώρες, και όχι να δίνει διαρκώς την εντύπωση ότι σύρεται.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε στον ΠτΔ ότι δεν πρέπει αυτή να είναι αντικείμενο κομματικών στοχεύσεων και ότι δεν πρέπει να διεξάγεται με όρους καθαρά επικοινωνιακούς.

