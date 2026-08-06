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Το Πόρτο Χέλι εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 73χρονος πολιτικός επισκέπτεται την Ελλάδα για τις θερινές του διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψή του στο κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέλι, παραμένοντας πιστός στις συνήθειές του και επιλέγοντας τα ίδια αγαπημένα στέκια για φαγητό και ποτό.

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Τον αναγνώρισαν λουόμενοι και επισκέπτες

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολλοί παραθεριστές τον αναγνώρισαν και έσπευσαν να τον χαιρετήσουν, να φωτογραφηθούν μαζί του ή να απαθανατίσουν στιγμές από τις διακοπές του, με σχετικές εικόνες να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή, ο Τόνι Μπλερ συναντήθηκε και με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχγιάν, ο οποίος επίσης παραθερίζει στο Πόρτο Χέλι.

Θαλασσινοί μεζέδες και Ασύρτικο

Σε μία από τις εξόδους του με την οικογένειά του, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός επέλεξε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής, όπου δοκίμασε θαλασσινούς μεζέδες, συνοδεύοντάς τους με κρασί από την ελληνική ποικιλία Ασύρτικο.

Η πορεία του στη διεθνή πολιτική σκηνή

Ο Τόνι Μπλερ διετέλεσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1997 έως το 2007. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής το 1998, η οποία συνέβαλε στον τερματισμό των πολυετών συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, συνέχισε να δραστηριοποιείται σε διεθνείς πρωτοβουλίες για θέματα διακυβέρνησης και ανάπτυξης, ενώ το 2016 ίδρυσε το Tony Blair Institute for Global Change, οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ζητήματα δημόσιας πολιτικής και μεταρρυθμίσεων σε διάφορες χώρες.