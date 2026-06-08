Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη προχώρησε σε μια προσωπική και ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, προσθέτοντας επίσημα στη νέα της ταυτότητα το πατρικό επώνυμο της μητέρας της, Βαρδινογιάννη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το επώνυμο ενσωματώθηκε στα επίσημα στοιχεία της.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το goodnet.gr, η απόφαση αυτή συνδέεται με μια υπόσχεση που είχε δώσει στη μνήμη του θείου της, του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, αποτελώντας έναν τρόπο να τιμήσει την οικογενειακή της κληρονομιά και τη σχέση της με την οικογένεια Βαρδινογιάννη.