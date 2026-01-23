Λίγες ώρες μετά το αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου να συγκληθεί η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων προκειμένου να εξετάσει τη διάταξη περί συνεπιμέλειας παιδιών, που χαρακτηρίστηκε «φωτογραφική» στο πρόσωπο της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, και την απάντησή της, ήρθε μία νέα παρέμβαση του πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσού.

Παραπέμποντας και σε σχετικές δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, ο κ. Βερβεσός αναφέρει πως «παρερμηνεύοντας ή μη αντιλαμβανόμενος το ακριβές περιεχόμενό της, παρουσιάζει σοβαρές νομικές κακοτεχνίες και αντιφάσεις, οι οποίες εισάγονται εν μία νυκτί και τροποποιούν θεσμικά νομοθετήματα όπως ο Αστικός Κώδικας και ο ΚπολΔ».

Όπως επισημαίνει «με την τροποποιηθείσα διάταξη δίνεται η δυνατότητα, με την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης και χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ο γονέας ο οποίος «δυσαρεστείται» με την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια να απευθύνεται στο ίδιο (ισόβαθμο) δικαστήριο προκειμένου να «μεταρρυθμίσει» την απόφαση, παρότι έχει ασκήσει έφεση και επομένως η ίδια ακριβώς απόφαση είναι εκκρεμής ενώπιον ανώτερου Δικαστηρίου. Συνεπώς, δημιουργήθηκε επί της ουσίας ένα νέο ένδικο βοήθημα (με λειτουργία ενδίκου μέσου) όπου το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα «ελέγχει» τον εαυτό του, παρότι την ίδια στιγμή, η ίδια απόφαση θα ελέγχεται και από το ανώτερο Δικαστήριο (Εφετείο)».

Ο κ. Βερβεσός υπενθυμίζει πως «η διάταξη πριν την τροποποίησή της με τον νόμο 5264/2025 εφαρμοζόταν μόνον εφόσον είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της σχετικής με την επιμέλεια αγωγής, εφόσον πράγματι είχαν μεταβληθεί οι συνθήκες».

Προσθέτει δε ότι «με τη σημερινή της μορφή, η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στον γονέα που δεν είναι «ευχαριστημένος» με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να επικαλεσθεί «αλλαγή συνθηκών» χωρίς χρονικό περιθώριο, ήτοι ακόμη και … λίγες μέρες μετά την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης επί της κύριας δίκης».

Και στο πλαίσιο αυτό αναρωτιέται: «Συνεπεία του ως άνω παραδόξου και της νομικής κακοτεχνίας είναι να μην είναι σαφές, τελικώς, ποια απόφαση θα κρίνει το Εφετείο. Την απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πρώτης δίκης, ή αυτή που την ανακάλεσε;;;».

Αφήνει αιχμές πως τα ζητήματα αυτά «εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τους λόγους και τον χρόνο κατά τον οποίο ψηφίστηκε η διάταξη λίγο μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ΚΠολΔ με το ν.5221/25 και γεννούν μεγάλο κίνδυνο για θεσμικά νομοθετήματα όπως ο ΑΚ και ο ΚΠολΔ».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δ. Βερβεσού:



Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την ψήφιση του άρθρου 109 του ν. 5264/2025 και την – ενόψει αυτού – «κατεπείγουσα» τροποποίηση του άρθρου 1536 του ΑΚ σε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι σκέψεις μου είναι οι εξής:



Η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία έσπευσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να «υπερασπισθεί» στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, παρερμηνεύοντας ή μη αντιλαμβανόμενος το ακριβές περιεχόμενό της, παρουσιάζει σοβαρές νομικές κακοτεχνίες και αντιφάσεις, οι οποίες εισάγονται εν μία νυκτί και τροποποιούν θεσμικά νομοθετήματα όπως ο Αστικός Κώδικας και ο ΚπολΔ.

Ειδικότερα:



Ειδικότερα: Με την τροποποιηθείσα διάταξη δίνεται η δυνατότητα, με την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης και χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ο γονέας ο οποίος «δυσαρεστείται» με την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια να απευθύνεται στο ίδιο (ισόβαθμο) δικαστήριο προκειμένου να «μεταρρυθμίσει» την απόφαση, παρότι έχει ασκήσει έφεση και επομένως η ίδια ακριβώς απόφαση είναι εκκρεμής ενώπιον ανώτερου Δικαστηρίου. Συνεπώς, δημιουργήθηκε επί της ουσίας ένα νέο ένδικο βοήθημα (με λειτουργία ενδίκου μέσου) όπου το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα «ελέγχει» τον εαυτό του, παρότι την ίδια στιγμή, η ίδια απόφαση θα ελέγχεται και από το ανώτερο Δικαστήριο (Εφετείο).



Σημειωτέον ότι η διάταξη πριν την τροποποίησή της με τον νόμο 5264/2025 εφαρμοζόταν μόνον εφόσον είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της σχετικής με την επιμέλεια αγωγής, εφόσον πράγματι είχαν μεταβληθεί οι συνθήκες.



Αυτονόητο είναι δε ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο (έκδοση εφετειακής απόφασης) οι συνθήκες πράγματι υπήρχε περίπτωση να έχουν αλλάξει και να δικαιολογείται μεταρρύθμιση



Όμως με τη σημερινή της μορφή, η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στον γονέα που δεν είναι «ευχαριστημένος» με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να επικαλεσθεί «αλλαγή συνθηκών» χωρίς χρονικό περιθώριο, ήτοι ακόμη και … λίγες μέρες μετά την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης επί της κύριας δίκης.



Πρέπει δε να τονιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν προσιδιάζει σε… απόφαση ασφαλιστικών μέτρων όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον ΣΚΑΙ αλλά αποτελεί απόφαση της τακτικής διαδικασίας με πλήρη δικανική πεποίθηση που εκδίδεται και ισχύει παράλληλα με την το πρώτον εκδοθείσα απόφαση από το ίδιο Δικαστήριο.



Συνεπεία του ως άνω παραδόξου και της νομικής κακοτεχνίας είναι να μην είναι σαφές, τελικώς, ποια απόφαση θα κρίνει το Εφετείο. Την απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πρώτης δίκης, ή αυτή που την ανακάλεσε;;;;;‼️



Τα ως άνω ζητήματα εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες(sic/δεν βρήκα προσφορότερη διατύπωση…)σχετικά με τους λόγους και τον χρόνο κατά τον οποίο ψηφίστηκε η διάταξη λίγο μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ΚΠολΔ με το ν.5221/25 και γεννούν μεγάλο κίνδυνο για θεσμικά νομοθετήματα όπως ο ΑΚ και ο ΚΠολΔ.