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Πριν λίγες μέρες τοποθετήθηκαν τρεις αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη από τους μέχρι στιγμής «γνωστούς άγνωστους». Πέντε άτομα τραυματίσθηκαν και η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορος έχασε τη ζωή της. Η εγκληματική αυτή ενέργεια καταδικάστηκε έντονα από όλα τα πολιτικά κόμματα, εντός και εκτός Βουλής.

Όμως συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα του κυβερνώντος κόμματος κατηγόρησαν συγκεκριμένους πολιτικούς της αντιπολίτευσης ως ηθικούς αυτουργούς του εγκλήματος, άνευ αποδείξεων. Η απάντηση, φεύ, δόθηκε από ένα εκ των θυμάτων, την κόρη της δολοφονηθείσας. Την Αφροδίτη Νέστορος, η οποία υπογράμμισε σε μήνυμά της ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί στην τυφλή πολιτική βία να επικρατήσει» στο πολιτικό γίγνεσθαι.

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Όταν ο προεκλογικός ανταγωνισμός χρησιμοποιεί τη δράση εγκληματιών για να σπιλωθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε αυτοί οι «γνωστοί άγνωστοι» ταραχοποιοί συμμετέχουν αυτόχρημα στην πολιτική διαπάλη, με συνέπειες καταστροφικές για τη δημοκρατία. Να θυμηθούμε τι συνέβη όταν πολιτικοί αντίπαλοι του Ανδρέα Παπανδρέου τον κατηγόρησαν ως κρυφό αρχηγό της 17Ν. Να θυμηθούμε τι οδήγησε στον θάνατο τον ακτιβιστή γιατρό Βασίλη Τσιρώνη.

Η εκλογική συκοφαντική «αξιοποίηση» αιματηρών περιστατικών, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, δεν πλήττει μόνον αυτούς που γίνονται στόχος αλλά κι αυτούς που τους σημαδεύουν. Και τελικά πλήττονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, οι οποίοι δυστυχώς δεν βρίσκονται και στα καλύτερα τους.

Προς τέρψιν και αγαλλίασιν των κάθε λογής εγκληματικών φασιστικών αποβρασμάτων και των αγαθότατων γειτόνων μας.