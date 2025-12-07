Δεκτή έγινε η παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή» μετά το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης έκδοσης, το οποίο, σύμφωνα με ενημέρωση από την Κουμουνδούρου, «δεν εκφράζει τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ».

Πιο συγκεκριμένα, ο Σπύρος Σουρμελίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της «Αυγής», με τον ΣΥΡΙΖΑ να διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ότι «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο».

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας εμφανίζει τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σε αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, εξέλιξη η οποία, σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις, δεν είχε υιοθετηθεί από τον Σωκράτη Φάμελλο μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής του από τον εξώστη.

Στο πρωτοσέλιδο δεσπόζει ο τίτλος «ΣΥΡΙΖΑ–Τσίπρας: βίοι παράλληλοι», ενώ γίνεται αναφορά σε «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο–Χαρίτση» καθώς και σε «κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το δημοσίευμα σημειώνει ότι «η παρουσίαση της “Ιθάκης” αποτελεί προάγγελο κόμματος». Παράλληλα, περιλαμβάνεται και το σχόλιο ότι «το πολιτικό τοπίο μεταβάλλεται και κανείς δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν το αντιλαμβάνεται ή ότι μπορεί να αποφύγει τις αλλαγές της εποχής». Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνεται ότι «ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε μια ξεκάθαρη επιλογή για μια αποκλειστικά προσωπική πορεία, χωρίς συναποφάσεις με άλλους».