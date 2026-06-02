Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μία από τις πιο δύσκολες πολιτικές συγκυρίες των τελευταίων μηνών βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντική υποχώρηση των ποσοστών του, ενώ παράλληλα αναζωπυρώνεται η εσωκομματική συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.

Η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού, φαίνεται να αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την είσοδο των νέων κομμάτων δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να χάνει έδαφος, ενώ ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλά ποσοστά στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την ανάγκη προγραμματικού διαλόγου μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ μετά τις πρώτες εκλογές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ο Δούκας υποστήριξε ότι, σε περίπτωση που δεν προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, τα δύο κόμματα θα πρέπει να εξετάσουν τις δυνατότητες συνεργασίας στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων, ακόμη και σε κυβερνητικό επίπεδο.

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν «βραχυκύκλωμα» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς αρκετά στελέχη εκτιμούν ότι η συζήτηση περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα απομακρύνει κεντρώους και μετριοπαθείς ψηφοφόρους, τους οποίους το κόμμα επιχειρεί να προσελκύσει. Κομματικά στελέχη θεωρούν ότι το άνοιγμα του Δούκα επανέφερε ένα ζήτημα που η ηγεσία επιθυμούσε να κρατήσει εκτός δημόσιας ατζέντας σε μια περίοδο αυξημένης δημοσκοπικής πίεσης.

Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η ενίσχυση της αυτόνομης πορείας του και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης κυβερνητικής πρότασης. Όπως ανέφερε, το κόμμα δεν έχει λόγο να συζητά σήμερα σενάρια συνεργασιών, ενώ χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «εκπρόσωπο του λαϊκισμού», τονίζοντας ότι οι πολιτικές θέσεις του νέου κόμματός του παραμένουν άγνωστες.

Στον αντίποδα, στελέχη που βλέπουν θετικά έναν διάλογο με την ΕΛΑΣ θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ξεκαθαρίσει τη στρατηγική του απέναντι στις προοδευτικές δυνάμεις και να απαντήσει στο ερώτημα εάν επιδιώκει συγκλίσεις με την Αριστερά ή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο πολιτικό περιβάλλον, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει μέχρι στιγμής χαμηλούς τόνους, επιδιώκοντας να περιορίσει τις εσωκομματικές εντάσεις και να επαναφέρει τη συζήτηση στα προγραμματικά ζητήματα. Ωστόσο, η δημοσκοπική κάμψη, η πίεση από τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς και η διαφωνία γύρω από τις μετεκλογικές συνεργασίες συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καλείται το επόμενο διάστημα να αποσαφηνίσει τη στρατηγική του και να ανακτήσει πολιτική δυναμική.