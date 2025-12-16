Με το μήνυμα πως ο προϋπολογισμός του 2026 «συμβάλλει στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων, απέναντι στις πιέσεις που προκάλεσε η διεθνής, ευρωπαϊκή και ελληνική κρίση του κόστους ζωής» εμφανίστηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και νέος πρόεδρος του Eurogroup στην συζήτηση επί του κρατικού προϋπόλογισμού.

«Ο προϋπολογισμός που καταθέτουμε σήμερα δεν είναι προϋπολογισμός αποκατάστασης. Δεν είναι προϋπολογισμός άμυνας. Δεν είναι προϋπολογισμός που γράφεται υπό τον φόβο της επόμενης κρίσης. Είναι ο προϋπολογισμός μιας χώρας που, μετά από δεκαπέντε χρόνια αρχικά δοκιμασιών και έπειτα ανάκαμψης, αποκτά ξανά το δικαίωμα – και την υποχρέωση – να σκέφτεται σε όρους εποχής» υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο ίδιος μάλιστα από το βήμα της Βουλής επέμεινε στο ζήτημα της αξιοπιστίας και του κύρους της χώρας υποστηρίζοντας πως η χώρα έχει πλέον τη δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Με το μήνυμα πως «η οικονομία είναι άνθρωποι και όχι απλώς αριθμοί» ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε το οικονομικό σχέδιο που – όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε – δεν διαχειρίζεται το παρελθόν, αλλά χαράσσει το μέλλον της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ο υπουργός πως ο προϋπολογισμός του 2026 δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις, αλλά αποτυπώνει μια επιλογή συνέχειας, ευθύνης και σοβαρότητας, με στόχο μια ανάπτυξη που να αντέχει στον χρόνο και να αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη ο προϋπολογισμός του 2026, δεν είναι ένας προϋπολογισμός αποκατάστασης υπό τον φόβο μιας επόμενης κρίσης, αλλά αποτυπώνει με σαφήνεια την εικόνα μιας οικονομίας που έχει αφήσει πίσω της την αβεβαιότητα και βαδίζει πλέον σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης με ρυθμούς που υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μιλώντας για τις επενδύσεις ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας υπογράμμισε πως καταγράφουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις με ισχυρή δυναμική και προοπτική να φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ το 2026. «Επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα γίνεται ξανά χώρα παραγωγής και όχι μόνο κατανάλωσης» όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με τον υπουργό η δημοσιονομική επίδοση της χώρας δημιουργεί πλεονάσματα, τα οποία δεν παραμένουν, όπως είπε, «λογιστικά μεγέθη», αλλά επιστρέφουν στην κοινωνία, σημειώνοντας πως η υγεία ενισχύεται με υπερδιπλάσιους πόρους σε σχέση με το 2019, ενώ αυξημένες είναι οι δαπάνες για παιδεία, άμυνα, κοινωνική ασφάλιση και δημόσιες επενδύσεις.