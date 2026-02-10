Την ανεξαρτητοποίηση της από την Πλεύση Ελευθερίας γνωστοποίησε η Ελένη Καραγεωργοπούλου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το πρωί της Τετάρτης (11/2), ενώ η βουλευτής Ανατολικής Αττικής θα παραμείνει ανεξάρτητη.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργόπουλου, αριθμεί πλέον 5 βουλευτές, το ελάχιστο δυνατό όριο διατήρησης κοινοβουλευτικής ομάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελένη Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την απόφαση της από την περασμένη εβδομάδα, ευχαριστώντας την για την ευκαιρία που της έδωσε.

Από το περιβάλλον της ανεξάρτητης, πλέον, βουλευτού σημειώνεται πως η ανεξαρτητοποίηση της ήταν συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως στη «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη». Η ίδια αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεση της είναι να συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποχωρήσει και οι Μιχάλης Χουρδάκης, Αρετή Παπαϊωάννου. Μετά και την τελευταία παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, το κόμμα, εκτός από την πρόεδρο του Ζωή Κωνσταντοπούλου, μένει με τους Σπύρο Μπιμπίλα, Αλέξανδρο Καζαμία, Τζώρτζια Κεφαλά και Ελλη Ρούσσου.