«Η θέση μου ήταν πάντοτε ξεκάθαρη: ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένα μνημείο αφιερωμένο σε όλους όσοι έπεσαν για την πατρίδα, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας — όσο δίκαιη κι αν είναι», δήλωσε το πρωί της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου, στο Action 24, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. «Είτε πρόκειται για τη διαμαρτυρία ενός γονέα που αγωνίζεται για δικαίωση, είτε για την αναγραφή των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών —όσο σεβαστός κι αν είναι ο αγώνας— το μνημείο πρέπει να παραμένει αφιερωμένο αποκλειστικά στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε».

Ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι αυτό «δεν σημαίνει πως δεν τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων ή τον αγώνα των συγγενών τους», τονίζοντας ωστόσο πως «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει έναν ιερό χαρακτήρα που πρέπει να διαφυλαχθεί».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων που γράφτηκαν στο μνημείο, ο υπουργός ανέφερε: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει κάποια ενέργεια για τη διαγραφή τους, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου το μνημείο θα αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να παραμείνουν τα ονόματα, με απόλυτο σεβασμό στα θύματα και στους συγγενείς τους».

«Φυσικά και πρέπει να τιμούμε τη μνήμη τους», πρόσθεσε, «αλλά φανταστείτε να συνέβαινε το ίδιο για τα θύματα από το Μάτι ή τη Μάνδρα — θα αλλοιωνόταν ο χαρακτήρας του μνημείου».

Επανέλαβε ότι «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει ανεγερθεί για να τιμήσει τους πεσόντες για την πατρίδα και αποτελεί σημείο απόλυτου σεβασμού. Δεν θεωρώ ότι τα ονόματα προσβάλλουν, αλλά πιστεύω ότι η διαμαρτυρία μπορεί και πρέπει να εκφράζεται σε διαφορετικό χώρο».

Κατά τον κ. Πλεύρη, «η πλειονότητα των Ελλήνων συμμερίζεται αυτή τη θέση, θεωρώντας ότι ο χαρακτήρας του μνημείου δεν πρέπει να αλλοιώνεται, ανεξαρτήτως του πόσο δίκαιο μπορεί να είναι το αίτημα κάποιου».

Ολοκληρώνοντας, επισήμανε πως «όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε επειδή ο Δήμος Αθηναίων δεν κατάφερε να αποδώσει το μνημείο στην κατάσταση που του αρμόζει».