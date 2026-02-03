Εκ νέου επικριτικός απέναντι στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του στο Best TV Καλαμάτας, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει αν σκοπεύει να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό.

Ο πρώην πρωθυπουργός, που έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, άσκησε συνολική κριτική στην κυβέρνηση, αγγίζοντας τόσο τα εθνικά θέματα όσο και ζητήματα καθημερινότητας και τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφορικά με τη δημιουργία κόμματος, δήλωσε ότι «σταθμίζει τα δεδομένα», ενώ κράτησε σαφείς πολιτικές αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού και το υπό διαμόρφωση πολιτικό της εγχείρημα. Παράλληλα, επανέλαβε τις ανησυχίες του για τα εθνικά ζητήματα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, «υπάρχει μια ομίχλη στη χώρα, μια μελαγχολία και μια αίσθηση ματαιότητας, που οδηγεί σε πολιτική κόπωση», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ακρίβεια και το στεγαστικό πρόβλημα. Χαρακτήρισε «θρασύτατη» τη δήλωση της βουλευτού της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου ότι «το τσάμπα πέθανε», προσθέτοντας:

«Να σας πω εγώ τι πέθανε; Πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Υπάρχει ρήξη μεταξύ των νεοδημοκρατών και του κόμματος. Δεν ζουν μέσα στην κοινωνία, δεν αισθάνονται τα προβλήματα του κόσμου».

Απαντώντας στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε πως «ο Μητσοτάκης είναι το χάος», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «δημιούργησε συνειδητά συνθήκες πολιτικής αναρχίας». Όπως ανέφερε, ο κ. Μητσοτάκης «επιδιώκει την αποχή των πολιτών από τις κάλπες, προσδοκώντας ότι με ένα πλασματικό ποσοστό θα διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον», τονίζοντας ότι «έτσι ευτελίζεται μια παράταξη και κυρίως δεν κυβερνάται μια χώρα».

Σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα και με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Σαμαράς δήλωσε πως συνυπογράφει πλήρως τις θέσεις του Κώστα Καραμανλή και διερωτήθηκε: «Έχουμε χάσει τα μυαλά μας κι εγώ και ο Καραμανλής και ασκούμε κριτική;».

Σαμαράς για Καρυστιανού

Ο πρώην πρωθυπουργός πήρε σαφείς πολιτικές αποστάσεις από το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Αναγνώρισε ότι «έχει τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα πολίτη», σημείωσε ωστόσο: «Αυτό που μας ενώνει είναι ο πόνος της απώλειας. Όμως αυτό δεν αποτελεί πολιτική, είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος

Ερωτηθείς αν σκοπεύει να ιδρύσει νέο κόμμα, ο κ. Σαμαράς εμφανίστηκε επιφυλακτικός: «Τα σταθμίζω. Με πονάει πολύ, η Λένα λείπει κάθε μέρα. Όμως μην ανησυχείτε για μένα· μιλάω δημόσια και θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια».

Πρόσθεσε, τέλος, ότι «η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα αρχή, αυτό είναι προφανές. Δεν μπορεί όμως να προχωρήσει με τη λογική όλοι εναντίον όλων, γιατί τότε επικρατεί ζούγκλα. Η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να το θέλει και να το δείξει. Η αναγέννηση της χώρας προϋποθέτει θυσίες, κόπο αλλά και συνθέσεις».