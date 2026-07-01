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Για την επίθεση εναντίον του μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διαμένει μίλησε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης.

Όπως είπε, πλάνα από κάμερα δείχνουν ένα πρόσωπο που άφησε τον εμπρηστικό μηχανισμό.

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«Απουσίαζα από το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορήθηκα ότι μπήκαν γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει τζαμαρίες στην είσοδο, άρπαξε λίγη φωτιά, πρόλαβε η Αστυνομία και την έσβησε. Υπάρχουν κάμερες. Ένα πρόσωπο, απ’ ό,τι μου λένε, μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια. Ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί», είπε στο Action24.

«Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή, είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές», πρόσθεσε.