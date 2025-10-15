Το λακωνικό σχόλιο δεν μπαίνει, ωστόσο, στην ουσία των επισημάνσεων Καραμανλή, που ηχούν ως “καμπανάκια” (και για την κυβέρνηση), σε μία εκδήλωση με φυσική παρουσία από τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μόλις πριν από μερικά 24ωρα ματαίωσε την ύστατη ώρα την προσέλευσή του στην παρουσίαση βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, όπου παρίστατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες” αναφέρεται σε σχόλιο από κυβερνητικά στελέχη για τη δημόσια παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ερμηνεία τριών γραμμών από την κυβέρνηση για την ηχηρή παρέμβαση Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: “Οι επιθέσεις στη Δικαιοσύνη καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού παραπάνω από επίκαιρες” (φωτο – βίντεο)

