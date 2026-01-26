Επεισοδιακή η κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ της Δήμητρας Χαλικιά, η οποία έβαλε κατά πάντων, Ευάγγελου Σημανδράκου, Γρηγόρη Βάρρα, Παρασκευής Τυχεροπούλου, αλλά «αθώωσε» τον Μάκη Βορίδη, ενώ χαρακτήρισε ως «αστήρικτη» την δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Η Δήμητρα Χαλικιά, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014, κατά την κατάθεση της, τοποθετήθηκε επί της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκφράζοντας τη θέση ότι πρόκειται για «αστήρικτη» υπόθεση. Στο ίδιο πλαίσιο, η μάρτυρας υποστήριξε ότι είναι «αστήρικτο» και «γελοίο» να κατηγορείται ο Μάκης Βορίδης για το περιβόητο «συμφωνώ».

Η μάρτυρας στην κατάθεσή της κινήθηκε σε καταγγελτικό πλαίσιο, με αιχμές εις βάρος πρώην διοικήσεων και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλόγισε πολιτικές ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2000 και μετά, κάνοντας λόγο για διαχρονικά συστημικά προβλήματα στον Οργανισμό, καθώς και για ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού έκανε ειδική αναφορά στους πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και Ευάγγελο Σημανδράκο. Για τον Γρηγόρη Βάρρα υποστήριξε ότι ήταν ο πιο «επικίνδυνος» πρόεδρος που έχει περάσει ποτέ από τον Οργανισμό, ισχυριζόμενη ότι πήρε βάσεις δεδομένων στο σπίτι του και δεν τις επέστρεψε ποτέ. Για τον Ευάγγελο Σημανδράκο ανέφερε ότι προχώρησε σε περισσότερες από 40 απευθείας αναθέσεις προς τον τεχνικό σύμβουλο και συνδεδεμένες εταιρείες.

Η Δήμητρα Χαλικιά άφησε σοβαρές αιχμές και εις βάρος της πρώην διευθύντριας άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου. Όταν της ετέθη ερώτημα σχετικά με τους ισχυρισμούς της περί ύπαρξης οργανωμένης δράσης υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς, η μάρτυρας απάντησε πως «φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία, ελπίζω ο εισαγγελέας να την βάλει σε δρόμο αυτοκριτικής».

Στην κατάθεσή της, η μάρτυρας υποστήριξε ότι υφιστάμενος της Παρασκευής Τυχεροπούλου στους τεχνικούς ελέγχους παρενέβαινε στο πληροφοριακό σύστημα, ξεμπλοκάροντας ΑΦΜ και τροποποιώντας δηλώσεις. Αναφέρθηκε επίσης σε δεύτερο υπάλληλο με αντίστοιχη δραστηριότητα, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε τον κωδικό «1700». «Ο κ. Νεκτάριος Σαμαράς, ο αναπληρωτής της κυρίας Τυχεροπούλου στους ελέγχους, μπήκε μέσα και πλήρωσε αυτά τα 98 ΑΦΜ και αυτό φαίνεται. Το όνομά του υπάρχει στην τροποποίηση. Υπάρχει και άλλος κωδικός, ο “1700”, που δεν έχει όνομα. Έκανε ίδια δουλειά και αυτός», κατέθεσε η μάρτυρας. Σημειώνεται πως μετά την συγκεκριμένη αναφορά αυτή, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του καταθέτει επίσημο αίτημα προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας ενημέρωση για την ταυτότητα του προσώπου που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο κωδικό.

Ένταση με Μιλένα Αποστολάκη

Ένταση, πάντως, κάλυψε η εξέταση της Δήμητρας Χαλικιά από την Μιλένα Αποστολάκη. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως η μάρτυρας είναι «αναρμόδια» με δεδομένο πως η μάρτυρας δεν βρισκόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν συνέβησαν τα όσα όσα καταγγέλλει. Η Μιλένα Αποστολάκη, μάλιστα, χαρακτήρισε την μάρτυρα «στρατευμένη», επικαλούμενη σειρά αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είστε μια αναγνώστρια που βλέπει διαφορετικά αυτό που έγραψα. Θα σας κάνω φίλη στο Facebook να διαβάζετε τις αναρτήσεις μου» είπε η μάρτυρας με την Μιλένα Αποστολάκη να σχολιάζει πως «δεν θα έχω χρόνο φοβάμαι». Η μάρτυρας σχολίασε λέγοντας «όπως δεν έχω εγώ χρόνο να βλέπω τα Tik Tok σας που γεμίζουν με τον κύριο Βάρρα» με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει απέναντι στη μάρτυρα πως «σας βλέπω στρατευμένη. Και αυτό δεν ενισχύει την αξιοπιστία σας» με την μάρτυρα να ανταπαντά «στρατευμένη στην αλήθεια».