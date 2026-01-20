Με τις ψήφους μόνο της «γαλάζιας» πλειοψηφίας η εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε να μην καλέσει επιπλέον μάρτυρες, απορρίπτοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση επιπλέον κρίσιμων προσώπων από την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ.

Τα ντεσιμπέλ της έντασης ανέβηκαν κατά την διάρκεια της συζήτησης με το κυβερνητικό στρατόπεδο να «οχυρώνεται» πίσω από την άποψη πως όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες έχουν περάσει από το κατώφλι της εξεταστικής και έχουν καταθέσει, ενώ από την πλευρά της σύσσωμη η αντιπολίτευση μίλησε για «συγκάλυψη» και «κουκούλωμα». Σημειώνεται πως το έργο της εξεταστικής επιτροπής, κατόπιν παράτασης που έχει λάβει, ολοκληρώνεται στα μέσα Φεβρουαρίου.

«Η χθεσινή κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για “γαλάζιο σκάνδαλο” και “γαλάζιες ακρίδες”» είπε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης περιγράφοντας την τακτική της «γαλάζιας» πλειοψηφίας. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε πως οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματα τους για το διακομματικό, όπως υποστήριξε, πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απέρριψε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και την κλήση του πρωθυπουργού, ενώ έκανε γνωστό πως η «γαλάζια» πλειοψηφία αποσύρει την πρόταση της για κλήση συγκεκριμένων μαρτύρων που αφορούν την παλαιότερη περίοδο.

Η Μιλένα Αποστολάκη, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για «οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης» και σε αυτή την συνθήκη επέμεινε στην διεύρυνση του καταλόγου των μαρτύρων από την «γαλάζια» περίοδο. «Γιατί να εξετάσουμε τους Σκανδαλίδη και Τζουμάκα που υπήρξαν υπουργοί το προηγούμενο αιώνα και όχι τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου την περίοδο που στήνονταν η εγκληματική οργάνωση;» ήταν το ερώτημα που έθεσε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων, η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε την κλήση του βουλευτή Μάριου Σαλμά, του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά, του προέδρου της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής καθώς επίσης και μια σειρά στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για «προφάσεις εν αμαρτίαις» της ΝΔ, η οποία αρνείται να καλέσει ουσιώδεις μάρτυρες έκανε λόγο ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ, από την πλευρά της, κατήγγειλε σκοπιμότητα για τη διάχυση πολιτικών ευθυνών.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν τον λόγο πήρε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έστρεψε τα «πυρά» της προς την ΝΔ λέγοντας πως «λυσσάτε να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες, πρόκειται για μεθόδευση προκειμένου να κλείσει η εξεταστική». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε την κλήση του πρωθυπουργού, του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και σειράς βουλευτών και υπουργών της ΝΔ αλλά και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Αυγενάκη και Βορίδη με κρίσιμους μάρτυρες, ενώ ζήτησε επιπλέον να καταθέσει η αντιπρόεδρος της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλα, καθώς και η κόρη του «Χασάπη».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα «βέλη» της προς το προεδρείο της εξεταστικής λέγοντας προς την πλευρά του προέδρου της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλου πως «τραμπουκίζετε, αυτογελοιοποιείστε. Απολαύστε την εξουσία του προεδρίσκου, στην επόμενη Βουλή δεν θα είστε». «Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Σας ανεχόμαστε και μας προσβάλλετε κιόλας» απάντησε ο πρόεδρος της εξεταστικής προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε, για ακόμη μια φορά, στον Μακάριο Λαζαρίδη, αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα», με τον πρόεδρο της εξεταστικής να προειδοποιεί για λήψη μέτρων εις βάρος της.

Αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2015).