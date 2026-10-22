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Με αμείωτη ένταση καταγράφονται τα «πολεμικά» επεισόδια εντός του κοινοβουλευτικού τερέν μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του ΠΑΣΟΚ. Το πιο πρόσφατο χρονικά, αλλά όχι τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, σε αυτή την σύγκρουση που κλιμακώνεται στη Βουλή, αποτυπώθηκε στην σφοδρή κόντρα που είχαν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Παύλο Χρηστίδη.

Σιωπηρός μάρτυρας αυτής της διαμάχης ο Άκης Σκέρτσος, αρμόδιος υπουργός για τον «κόφτη» στην πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media. Για περισσότερα από 25 λεπτά της ώρας παρακολουθούσε τους δυο να ανταλλάσσουν προσωπικές αιχμές, «καρφιά» και αλληλοκατηγορίες χωρίς να βάζουν… κόφτη στην σύγκρουση, αφήνοντας να εκτυλιχθεί μια ανευ όριων αντιπαράθεση που μετέφερε το κέντρο βάρους της συζήτησης στα «εσώψυχα» της αντιπολίτευσης.

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Αφορμή για τον σχεδόν μισάωρο καυγά η παρουσία του Παύλου Χρηστίδη στην πρόσφατη συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών στην Αθηναϊκή Λέσχη καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις.

«Έχω πέσει από τα σύννεφα, έχω σοκαριστεί. Τι δουλειά είχατε κ. Χρηστίδη με το

Israel Allies Foundation και όλους τους ακροδεξιούς στην Αθηναϊκή Λέσχη; Τι δουλειά έχει εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ; Και δεν έχει πει κουβέντα το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός σας», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ, παράλληλα, μίλησε για «βαρύτατη παραβίαση των δημοκρατικών και κοινοβουλευτικών καθηκόντων», καταγγέλοντας το «χτίσιμο θύλακα βουλευτών» μέσα στην ελληνική Βουλή.

«Αυτά είναι fake news!» φώναξε από τα έδρανα ο Παύλος Χρηστίδης με την ζωή Κωνσταντοπούλου να επιμένει: «Απαντήστε εσείς στα… real news. Παρατηρώ σιωπή του ΠΑΣΟΚ και έλλειψη βούλησης να χτυπήσετε την κυβέρνηση. Παρατηρώ μια σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση στη στοχοποίηση μου, και μια σιωπή ακόμη και στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη».

«Τέτοιο θέατρο εδώ μέσα σε εμένα»

Η τελευταία αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην υπόθεση Βαλυράκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. «Δεν περίμενα τέτοια υποκρισία, τέτοιο θέατρο εδώ μέσα σε εμένα. Να λέτε εσείς σε εμένα για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, και την παρουσία μας εκεί, που με έχετε δει όσες φορές με έχετε δει. Να λέτε τέτοια ψέματα» τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης. Παράλληλα, υπενθύμισε με έντονο τρόπο πως το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή και σταθερή θέση για το Παλαιστινιακό, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ήδη από το 2016 επί προεδρίας Φώφης Γεννηματά.

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Κλιμακώνοντας ο Παύλος Χρηστίδης την αντεπίθεση προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Που μου κάνετε εμένα παρατηρήσεις για το που πηγαίνω! Να μετρήσω κι εγώ που μπορεί να εχετε πάει εσείς ως καλεσμένη τη τελευταία δεκαετία. Σας δείχνω φωτογραφία που είστε αγκαλιά με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Επειδή είστε αγκαλιά και πήρατε τα λουλούδια του κ. Μεϊμαράκη, αυτό πάει να πει ότι αλλάξατε τις απόψεις σας; Γίνατε ένα με τη ΝΔ;». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ζητήσει συγγνώμη για την αναπαραγωγή «fake news» και την κατηγόρησε για «επικοινωνιακό σόου», «βούρκο» και «βάλτο».

«Αυτή είναι η φωτογραφία υποδοχής μου όταν ανακοινώθηκε πως προτείνομαι ως επόμενη πρόεδρος της Βουλής. Να μου τη δώσετε κι εμένα τη φωτογραφία. Είστε ταραγμένος, σας συμπαθώ, αλλά είναι σοβαρό αυτό που κάνατε. Έπεσα από τα σύννεφα, ήσασταν κι εσείς μαζί με αυτούς τους λύκους στην Αθηναϊκή Λέσχη. Ήταν μια μυστική συνάντηση η οποία είχε ως στόχο τη δημιουργία θυλάκων μέσα στη Βουλή που προωθεί ξένα συμφέροντα» απάντησε, παίρνοντας εκ νέου τον λόγο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Εμείς δεν θα το βουλώσουμε»

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«Τον πολιτικό και ιδεολογικό μου δρόμο τον ξέρουν όλοι, είναι δρόμος υπερασπιστής των συμφερόντων της πατρίδας μας. Είναι άθλιο, απαράδεκτο και ντροπιαστικό το παιχνίδι που παίζετε» ανταπάντησε ο Παύλος Χρηστίδης στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε βάζοντας στο στόχαστρο αυτή την φορά τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Ο πρόεδρός σας ποιεί την νήσσαν. Ο πρόεδρος σας το έχει ράψει. Κάνει χατίρια, για αυτό απείχατε από τις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας του Αβραμόπουλου, του Πλεύρη και του Θεοδωρικάκου. Εμείς δεν θα το βουλώσουμε» είπε με ένταση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απάντησε εκ νέου λέγοντας πως «η κ. Κωνσταντοπούλου γράφει τα βιντεάκια που θα βγάλει το βράδυ στα social media. Ενδιαφέρεται μόνο για τον προσωπικό της πόνο. Δεν ενδιαφέρεται για την πραγματικότητα, για όσα έχουμε πει για το Παλαιστινιακό, τα αίσχη που κάνει στην συγκεκριμένη περιοχή».

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«Είστε μια μούφα αντιπολίτευση» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου «και πάτε και συναντιέστε στα κρυφά με φασίστες υπουργούς. Σας κρατάνε. Πείτε μας τι ήταν αυτή η συνάντηση. Απαντήστε. Σας επέλεξαν με το αγγελικό πρόσωπο, που δεν θα το υποψιαζόμασταν ποτέ», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

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