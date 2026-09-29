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Ο Στρατός Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, επέλεξε να ανέβει στο βήμα της Βουλής για να «ξεδιπλώσει» την θέση της «γαλάζιας» πλειοψηφίας κατά την συζήτηση αιτημάτων άρσης ασυλίας βουλευτών. Ο Γιώργος Γεωργαντάς, προεδρεύων της συνεδρίασης, του επισήμανε πως μπορεί να μιλήσει και από το έδρανο του. «Του αρέσει από πάνω…» ακούστηκε εκείνη την στιγμή στην Ολομέλεια το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο Στρατός Σιμόπουλος και άκουσε το σχόλιο και απάντησε μονομιάς στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Σεξιστικό είναι αυτό. Κάνετε και τέτοια σχόλια;» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου με εκείνη να του απαντά: «Το πήρατε ως σεξιστικό;». «Όχι» ανταπάντησε ο Στρατός Σιμόπουλος, τονίζοντας πως «επειδή εγώ είμαι καλών προθέσεων, εν αντιθέσει με εσάς» και με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σχολιάζει: «Είπα κι εγώ…».

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Κλείνοντας, πάντως, την σύντομη τοποθέτηση του ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Στρατός Σιμόπουλος «επέστρεψε» στο ζήτημα, επισημαίνοντας πως «αν το έλεγα εγώ αυτό, θα γινόταν την τρελής. Θα με κατηγορούσατε για σεξιστή» και κατευθύνθηκε στα έδρανα της ΝΔ.