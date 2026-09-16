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Δουδωνής υποστήριξε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι ο υπουργός δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής.

Το αίτημα υποστήριξαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά επίμονα την αποχώρηση του υπουργού.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης Γιώργος Γεωργαντάς χαρακτήρισε την παρουσία του υπουργού πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, αναφέροντας σχετικά παραδείγματα από το παρελθόν.

Η συζήτηση κορυφώθηκε με έντονες προσωπικές αντιπαραθέσεις και λεκτικές αντεγκλήσεις μεταξύ του Παναγιώτη Δουδωνή και του Γιώργου Φλωρίδη εντός της αίθουσας.

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Μόλις στο βήμα της Ολομέλειας ανέβηκε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε την άμεση αποχώρηση του Γιώργου Φλωρίδη από την αίθουσα, υποστηρίζοντας πως η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην κορυφαία αυτή διαδικασία και πως ο υπουργός Δικαιοσύνης «δεν δικαιούται να παρίσταται», καθώς «δεν είναι καν εκλεγμένος βουλευτής».

Με το αίτημα Δουδωνή συντάχθηκαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναζε «να φύγετε, να φύγετε, δεν έχετε δουλειά εδώ» από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας προς την πλευρά του υπουργού Δικαιοσύνης.

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Ο Γιώργος Γεωργαντάς, προεδρεύων της συνεδρίασης εκείνη την στιγμή, εξήγησε πως αποτελεί πάγια πρακτική σε αυτές τις διαδικασίες να παρίσταται υπουργός, λέγοντας μάλιστα πως και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρών στα υπουργικά έδρανα ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου.

Τα όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Βουλής αποτέλεσαν «καύσιμη ύλη» για την «έκρηξη» του Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος ανταπάντησε πως «είστε η θεσμική συνέχεια των εκτροπών Τσίπρα!μ. Είστε εξίσου άθλιοι και οι δυο» και έριξε τα «πυρά» του προς την πλευρά του Γιώργου Φλωρίδη λέγοντας πώς υπουργός Δικαιοσύνης ήρθε στη Βουλή για να πει «αρλούμπες».

«Δες πως κατάντησες το κόμμα σου» ακούστηκε να φωνάζει τότε από τα υπουργικά έδρανα Γιώργος Φλωρίδης προς την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ με τον Παναγιώτη Δουδωνή να του απαντά: «Δες που κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη».

Ενδεικτικοί της έντασης που επικράτησε στην Ολομέλεια είναι οι παρακάτω διάλογοι:

Παναγιώτης Δουδωνής: Κύριε Φλωρίδη τι δουλειά έχετε εδώ πέρα; Δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Σηκωθείτε και φύγετε. Είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Δεν είστε καν βουλευτής.

Γιώργος Φλωρίδης: Αυτό τώρα το σκεφτήκατε; Τώρα το θυμηθήκατε αυτό;

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φύγετε! Φύγετε!

Γιώργος Φλωρίδης: Κάνετε μομφή στο προεδρείο…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φύγετε, δεν έχετε δουλειά εδώ!

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Παναγιώτης Δουδωνής: Δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε τον λόγο πρέπει να αποχωρήσετε.

Γιώργος Φλωρίδης: Σας φοβίζει;

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν είναι δυνατόν να με φοβίσει κάποιος που λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η ΝΔ θα έχουμε “ντου” από απέναντι. Δεν είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασύδειλος.

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Γιώργος Γεωργαντάς: Σε αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από καμία κραυγή. Η κοινοβουλευτική πρακτική είναι αυτή, πάντα στις αναθεωρήσεις παρίσταται υπουργός. Βλέπω τα πρακτικά από τον Μάρτιο του ‘19, ο κ. Καλογήρου, υπουργός Δικαιοσύνης, παρίσταται.

Παναγιώτης Δουδωνής: Πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα για να δικαιολογείτε τα δικά σας αίσχη; Πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία το σκιάχτρο για να φοβίζετε τον λαό; Είστε και οι δυο εξίσου άθλιοι…Ο κύριος Φλωρίδης έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Δεν δικαιολογείται να είναι εδώ!

Γιώργος Φλωρίδης: Δες πως κατάντησες το κόμμα σου!

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Παναγιώτης Δουδωνής: Δες που κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη! Και άσε που καταντήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει;

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το παιδί της Χούντας!

Παναγιώτης Δουδωνής: Πρέπει να είμαστε όλοι απόντες, όλη η αντιπολίτευση, την ώρα της τοποθέτησής του Φλωρίδη!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να φύγει!

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