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Ο Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε περίπου «το πιο σύντομο ανέκδοτο» το πολυσυζητημένο θέμα δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Δεν ξέρω πότε τελικά ο πρώην πρωθυπουργός θα αναγγείλει κόμμα. Ξέρω όμως ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως στις επόμενες εκλογές το κυβερνών κόμμα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο όχι με ένα σύντομο ανέκδοτο, αλλά με τη δραματική ιστορία της καθημερινότητας εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων.

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Ανθρώπων που βλέπουν τον μισθό τους να τελειώνει στις 20 του μήνα. Οικογενειών που δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές. Νοικοκυριών που χρωστούν σε παρόχους ενέργειας, Εφορία και τράπεζες και μετρούν καθημερινά τα ευρώ μέχρι την επόμενη πληρωμή.

Αυτά δεν είναι ανέκδοτο.

Είναι η πραγματικότητα που τελικά φτάνει στην κάλπη.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Ο κ. Φλωρίδης αναρωτήθηκε ουσιαστικά πότε ένας πολιτικός έφτιαξε κόμμα πλήττοντας τον χώρο από τον οποίο προερχόταν.

Να του φρεσκάρω λίγο τη μνήμη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, αδελφή του σημερινού πρωθυπουργού, ίδρυσε τη Δημοκρατική Συμμαχία προερχόμενη από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.

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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δημιούργησε το Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών (ΚΕΠ).

Ο Κωστής Στεφανόπουλος, μετά την ήττα του από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη μάχη για την ηγεσία της ΝΔ, αποχώρησε και ίδρυσε τη ΔΗΑΝΑ.

Και ο Πάνος Καμμένος, προερχόμενος επίσης από τη Νέα Δημοκρατία, δημιούργησε τους Ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι μάλιστα μπήκαν στη Βουλή και αργότερα συγκυβέρνησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Άρα προηγούμενα υπάρχουν. Και αρκετά.

Και επειδή ο Γιώργος Φλωρίδης δεν προέρχεται πολιτικά από τη Νέα Δημοκρατία αλλά από το ΠΑΣΟΚ, θα γνωρίζει ασφαλώς ότι διασπάσεις, αποχωρήσεις και δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών δεν αποτελούν προνόμιο κανενός κόμματος.

Του παραθέτω και μερικά ονόματα:

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Τσοβόλας, Γιώργο Παπανδρέου, Κατσέλη–Καστανίδης, Τζουμάκας και Λοβέρδος.

Έχω και ημερομηνίες και ονόματα κομμάτων αν δε θυμάται.

Γι’ αυτό, πριν χαρακτηρίζουμε κάτι «ανέκδοτο», καλό είναι να συμβουλευόμαστε την πολιτική Ιστορία.

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Γιατί η Ιστορία έχει ένα κακό συνήθειο: θυμάται ακόμη κι όταν οι πολιτικοί ξεχνούν.

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ΥΓ.: Οι πολιτικοί και πολύ περισσότερο υπουργοί αλλά και στελέχη σε θέσεις ευθύνης στη σημερινή κυβέρνηση, που προέρχονται από τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα κάποιοι δίπλα στο Σημίτη, ποιο κόμμα πολεμάνε σήμερα;