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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε την ύπαρξη παρακρατικού μηχανισμού και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για σιωπή και έλλειψη πραγματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του στηρίζει διαχρονικά την οικογένεια Βαλυράκη και κατηγορώντας την κ.

Κωνσταντοπούλου για συστηματική στοχοποίηση της παράταξής του.

Παράλληλα, η κ.

Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου.

Ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας απέρριψε κατηγορηματικά τους χαρακτηρισμούς περί εγκληματικής οργάνωσης που απέδωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην κυβέρνηση.

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Ένα ακόμη επεισόδιο στον πόλεμο που έχει κηρύξει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη διαδραματίστηκε εντός της Ολομέλειας με πρωταγωνιστές την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Δημήτρη Μάντζο. Η οξεία αντιπαράθεση εξελίχθηκε με φόντο την σημερινή δικαστική απόφαση που έκρινε αθώους τους δυο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη και γρήγορα μετατράπηκε σε σφοδρή σύγκρουση με βαριές καταγγελίες και προσωπικές αιχμές.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε το μήνυμα, από το βήμα της Ολομέλειας, πως «δεν κλείνει εδώ» η υπόθεση καθώς μίλησε για ύπαρξη «παρακρατικού μηχανισμού» η οποία «διασφάλισε τη δολοφονία του. Ο Σήφης Βαλυράκης πλήρωσε με τη ζωή του, είμαι σίγουρη γι’αυτό, για την άτεγκτη στάση του στο σκάνδαλο της Siemens», τονίζοντας πως η απόπειρα «ενταφιασμού» της υπόθεσης «δεν θα τελεσφορήσει».

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Ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, «γράφοντας» με αυτό τον τρόπο ένα ακόμη επεισόδιο στον πόλεμο που ανοίξει με το στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τελευταίο διάστημα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «σιωπή» του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «κλειστά στόματα» σε σχέση με την υπόθεση Βαλυράκη.

«Κύριοι του ΠΑΣΟΚ δεν έχετε πει κουβέντα για όλα αυτά επί χρόνια. Ο πρόεδρός σας επέλεξε πριν από μερικές ημέρες να επιτεθεί σε μένα και στον Νίκο Κωνσταντόπουλο, που είμαστε συνήγοροι στην υπόθεση, με χυδαίο τρόπο για να αποσείσει τη δική του ευθύνη για το γεγονός ότι βρέθηκαν με τον Μαργαρίτη Σχοινά περιχαρείς προκειμένου να παρακολουθούν αγώνα μπάσκετ» ήταν οι κατηγορίες που «εκτόξευσε» προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν εξαρχής στην πρώτη γραμμή του δικαστηρίου, ήταν πάντα εκεί»

Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε να απαντήσει στα «πυρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Κανένας δεν μπορεί να διαρρήξει τη σχέση του Σήφη Βαλυράκη με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν εξαρχής στην πρώτη γραμμή του δικαστηρίου, ήταν πάντα εκεί, και σήμερα, δίπλα στην οικογένεια προκειμένου να πέσει φως στην πολύ σκοτεινή υπόθεση» επεσήμανε ο Δήμήτρης Μάντζος.

«Γιατί συστηματικά επιτίθεστε στο ΠΑΣΟΚ;»

«Επέστρεψε» τις «βολές», μάλιστα, περί «σικέ» αντιπολίτευσης κατηγορώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιλέγει να αντιπολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ και όχι τη ΝΔ. «Γιατί συστηματικά επιτίθεστε στο ΠΑΣΟΚ; Μήπως σας ενόχλησε η σταθερή αξιακή στάση μας σε σχέση με τη βουλευτική ασυλία; Διότι εσείς κηρύταττε την κατάργηση της, μέχρι που ανακρούσατε πρύμναν όταν η άρση ασυλίας αφορούσε εσάς» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Δημήτρης Μάντζος.

«Δεν ανακρούσαμε καμία πρύμναν για την ασυλία» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Συνέχισε μάλιστα να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως «ο Ανδρουλάκης γιατί απείχε από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου για το QatarGate; Εσείς είχατε στο ΠΑΣΟΚ τον Τσοχατζόπουλο, τον Τσουκάτο, τον Βενιζέλο», ενώ σχολίασε πως η Άννα Διαμαντοπούλου «είναι κολλητή του Φλωρίδη, καθώς ακόμη και στο θέατρο μαζί πάνε».

«Πάει πολύ να μας λέτε ότι ενεργούμε ως παρακράτος. Είναι πολιτικά επικίνδυνο να λέγεται. Γι΄αυτήν την παράταξη με το παράσημο του θεσμικού αγώνα» απάντησε ο Δημητρης Μάντζος στις βαριές αιχμές που διατύπωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είστε σίγουρος ότι είστε αντιπολίτευση κ. Μάντζο; Κατήγγειλα ευθεία παρέμβαση στη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη και δεν είπατε κουβέντα. Βεβαίως δράτε σαν παρακράτος» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Να μας εξηγήσει ο κ. Ανδρουλάκης γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να χαϊδολογιέται και να χτυπιέται στην πλάτη με τον Μαργαρίτη Σχοινά ενώ είχε φέρει σκανδαλώδεις διατάξεις», σχολιάζοντας μάλιστα πως «φτάσατε να παρακαλάτε αυτούς, που από ότι φαίνεται “σας κρατάνε”».

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη και Σιμόπουλο

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «άχρηστο σκουπίδι», ενώ επιτέθηκε και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Στράτο Σιμόπουλο, κάνοντας λόγο για «μαφιόζικου τύπου μηνύματα» για την φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο τελευταίος πριν από λίγες ημέρες στην Ολομέλεια περί αφαίρεσης του «πολιτικού της οξυγόνου». «Τι εννοεί όταν λέει μαφιόζικα μηνύματα; Εγώ απλώς είπα πως δεν πρέπει να την παρακολουθούμε στις ύβρεις» απάντησε ο «γαλάζιος» Στράτος Σιμόπουλος.

Κικίλιας: «Τα απορρίπτω κατηγορηματικά»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας απάντησε στις κατηγορίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως «καταλαβαίνω πως η κ. πρόεδρος είναι δικαστική παραστάτρια της οικογένειας. Είχαμε σήμερα ένα αποτέλεσμα, αθωώθηκαν οι συγκεκριμένοι ιδιώτες. Να ακούσω τα πάντα, όμως αναφέρεστε στη ΝΔ ως εγκληματική οργάνωση, και στον πρωθυπουργό αναφέρεστε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, αυτά τα απορρίπτω κατηγορηματικά».