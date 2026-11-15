Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη στο Mega.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε έντονα στις ερωτήσεις και στο περιεχόμενο του ρεπορτάζ που προβλήθηκε.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε με ανάρτησή της την παρουσίαση μονταρισμένου υλικού και την υιοθέτηση προπαγάνδας εναντίον της.

Η ίδια υποστήριξε πως η έντονη στάση της αποτελεί υπεράσπιση απέναντι στο ψέμα και τη διαφθορά.

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Στα άκρα έφτασε η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Νατάσα Γιάμαλη κατά την συνέντευξη της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στο Mega. H κυρία Κωνσταντοπουλου εκνευρίστηκε από τις ερωτήσεις που της έκανε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής Νατάσα Γιάμαλη και τα «αίματα άναψαν».



Η κυρια Κωνσταντοπούλου έγραψε σε αναρτηση της:

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«Πήγα στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη, στο Mega, όπου είχα προσκληθεί χθες το βράδυ από την ίδια για μια 10λεπτη συνέντευξη, όπως μου ζήτησε. Έκπληκτη (χωρίς όμως να πέσω από τα σύννεφα), παρακολούθησα στην αρχή μια αλλοιωμένη εισαγωγή του «θέματος» με τη λέξη “beef” (ότι δηλαδή η Αντιπολίτευση που ασκώ και η στοχοποίηση που δέχομαι είναι κάποια βεντέτα- στη συνέχεια την είπε «κόντρα»), μετά προβλήθηκε ένα «ρεπορτάζ» στο οποίο αναπαραγόταν επαναλαμβανόμενα όλη η προπαγάνδα του Άδωνι Γεωργιάδη και της ΝΔ εναντίον μου, χωρίς τη δική μου διάψευση και τη δική μου δημόσια θέση και καταγγελία, εδώ και μήνες, και υιοθετούνταν και σερβίρονταν αμάσητα όσα λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης και στο τέλος υπήρχε και… «αποκάλυψη» με ηχητική καταγραφή ηχογραφημένης και μονταρισμένης από πριν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την φερόμενη ασθενή Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια, με αλλοιωμένη φωνή, με τεχνικά μέσα, να λέει ότι «είναι πολύ ταραγμένη και κλείνει το τηλέφωνο» και τη δημοσιογράφο να λέει «σας καταλαβαίνω». Πιο κίτρινο δεν θα μπορούσα να το φανταστώ… Οπότε αυτό που θα δείτε ήταν η συνέχεια, στην υποτιθέμενη συνέντευξη που θα μου έπαιρνε η κα Γιάμαλη. Όπως έχω πει δημόσια, εγώ δεν παίζω βρώμικα. Κι ούτε με κρατάει κανείς από τίποτε για να μπορεί να εξασφαλίζει τη σιωπή και την ανοχή μου. Αυτή είναι η δύναμή μου και η δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας. Είμαι έντονη ναι, απέναντι στο ψέμα, την αδικία και τη βρωμιά.

Είμαι έντονη, ναι, για την υπεράσπιση των απλών ανθρώπων. Κι αυτοί που δεν λιποθυμούν από τη μπόχα της γενικευμένης διαφθοράς μέσα στην οποία κολυμπούν, να είστε σίγουροι ότι δεν λιποθυμούν γενικότερα».

Ακοκουθεί ένα απόσπασμα της αντιπαράθεσης