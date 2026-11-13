Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής" Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή σημαδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση σχετικά με τον διορισμό νέου προέδρου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο πρόεδρος της Βουλής πρότεινε τον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, ωστόσο η διαδικασία απέτυχε καθώς το ΠΑΣΟΚ απείχε από την ψηφοφορία επιμένοντας σε άλλη υποψηφιότητα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για προσπάθεια πολιτικής συναλλαγής, προκαλώντας έντονες αντεγκλήσεις με τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης επέκρινε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι το κόμμα δεν στήριξε έναν υποψήφιο τον οποίο είχε προτείνει το ίδιο στο παρελθόν.

Η ένταση συνεχίστηκε και εντός της Ολομέλειας, ενώ η ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

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«Εκρηκτικές» διαστάσεις έλαβε στη Βουλή η σύγκρουση της Ζωής Κωνστσντοπούλου και του ΠΑΣΟΚ με φόντο την στελέχωση της θέσης του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων αρχικά, ενώ η σκληρή κόντρα συνεχίστηκε, λίγο αργότερα, και εντός της Ολομέλειας.

Η εισήγηση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ήταν να τοποθετηθεί ως πρόεδρος της Αρχής, η οποία παραμένει ακέφαλη εδώ και καιρό, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Άλκης Δερβιτσιώτης, επισημαίνοντας μάλιστα πως το ΠΑΣΟΚ ήταν, δια του Παναγιώτη Δουδωνή, είχε προτείνει προ εξαμήνου το συγκεκριμένο πρόσωπο για νέο Συνήγορο του Πολίτη. Εντέλει η πρόταση του προέδρου της Βουλής δεν στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ με τον Νικήτα Κακλαμάνη να κηρύσσει τη λήξη της «εκρηκτικής» συνεδρίασης – όπως εξελίχθηκε – δηλώνοντας ότι θα επανέλθει με άλλη πρόταση.

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Το ΠΑΣΟΚ απείχε της ψηφοφορίας, επιμένοντας στο προηγούμενο προτεινόμενο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη Αρχή, την Κατερίνα Συγγούνα. Η στάση του ΠΑΣΟΚ όμως έφερε τα αιχμηρά σχόλια της πλειοψηφίας, αλλά και του προεδρείου. Συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ προβάλλοντας «διαδικαστικά τερτίπια» όπως ανέφερε, «δεν είχε καν το θάρρος να καταψηφίσει ένα πρόσωπο για το οποίο πριν από έξι μήνες είχε χρησιμοποιήσει ό,τι πιο δοξαστικό επίθετο υπάρχει. Δικά σας τα συμπεράσματα» σημείωσε με νόημα ο πρόεδρος της Βουλής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την δική της πλευρά, υποστήριξε πως με την παρέμβαση της από το βήμα της Βουλής χθες όπου και έθιξε το ζήτημα, απέτρεψε μια ακόμη «ανίερη συμπαιγνία» ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μάλιστα υποστήριξε ακόμη πως ο προτεινόμενος καθηγητής βρίσκεται στην επιτροπή αξιολόγησης του διδακτορικού του παραιτηθέντος υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Σε κάθε περίπτωση η Διάσκεψη των Προέδρων δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, καθώς μόνο η ΝΔ υπερψήφισε, το ΠΑΣΟΚ απείχε, ενώ όλη η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε.

Στο «κόκκινο» η ένταση

Η ένταση, ωστόσο, «χτύπησε κόκκινο» κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και Δημήτρη Μπιάγκη.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε την στάση του κόμματός του και για ποιο λόγο επιλέγει να τοποθετηθεί με το «παρών». Τότε, ο Νικήτας Κακλαμάνης τον «κάρφωσε» επισημαίνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ απέχει, αδειάζοντας αυτόν που το ίδιο είχε προτείνει για άλλη θέση».

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Οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί της έντασης που επικράτησε:

Παναγιώτης Δουδωνής: Έπαιξε το παιχνίδι της πλειοψηφίας η κυρία Κωνσταντοπούλου, φωνασκώντας και ασκώντας μπούλινγκ. Να συνεχιστεί η προ έξι μηνών συνεδρίαση. Υπάρχει πλειοψηφία στο πρόσωπο της κυρίας Συγγούνα, όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Νικήτας Κακλαμάνης: Η ψήφος σας;

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Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν ψηφίζουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι θύμα μπούλινγκ και δεν ψηφίζει…

Νικήτας Κακλαμάνης: Όταν θα ξαναγίνετε πρόεδρος της Βουλής να διευθύνετε τη συζήτηση!

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Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία, είναι αντικοινοβουλευτική η διαδικασία που διεκόπη με το πρόσχημα φωνών της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Νικήτας Κακλαμάνης: Άρα απέχετε της ψηφοφορίας;

Παναγιώτης Δουδωνής: Υποψήφια είναι η κυρία Συγγούνα που έχει και πλειοψηφία.

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Νικήτας Κακλαμάνης: Έχω δικαίωμα να φέρω άλλη πρόταση!

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο,τι θέλει κάνει…

Νικήτας Κακλαμάνης: Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση σας. Τι ψηφίζετε;

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία.

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Νικήτας Κακλαμάνης: Έπρεπε να σας ρωτήσω 10 φορές. Το ΠΑΣΟΚ απέχει, αδειάζοντας αυτόν που είχε προτείνει για άλλη θέση…

Παναγιώτης Δουδωνής: Είναι πασπαρτού οι υποψήφιοι; Κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες είναι;

Δημήτρης Καιρίδης: Όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει…

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου – βάζοντας στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ – κατήγγειλε πως η δική της παρέμβαση από το βήμα της Βουλής χθες το «ξεμπρόστιασε» και «απέτρεψε μια ακόμη συμπαιγνία».

«Έλπίζατε να περάσει στη ζούλα μια ακόμη συμφωνία. Θλιβερή η εικόνα του από καραμπόλα αξιωματική αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ. Καθίστε εκεί στις καρεκλίτσες σας. Παίζει το παιχνίδι της συναλλαγής ως κακός ηθοποιός», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Παναγιώτη Δουδωνή να απαντά: «Εσείς παίζετε το παιχνίδι της συναλλαγής! Δεν σας φοβάμαι, να είστε απολύτως βέβαιη!».

«Ξεμπροστιάζοντάς σας, πέτυχα να μην προχωρήσει μια ντροπιαστική συναλλαγή», φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τότε, ο Νικήτας Κακλαμάνης προσπαθώντας να ρίξει τους τόνους ανέφερε: «Είναι επίπεδο αυτό, συναδέλφων με τη μόρφωση των δυο σας;».

Η ένταση κλιμακώθηκε καθώς στην συνέχεια κατά την τοποθέτηση του Δημήτρη Μπιάγκη, αλλά και όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε να παρέμβει εκ νέου:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην χτυπάτε τα χέρια σας στα έδρανα κύριε Μπιάγκη!

Νικήτας Κακλαμάνης: Επιτέλους ηρεμήστε!

Δημήτρης Μπιάγκης: Διαψεύστηκε για άλλη μια φορά, που είπε πως θα υπερψηφίσουμε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ξεμπροστιάσαμε!

Νικήτας Κακλαμάνης: Σταματήστε, δεν ντρέπεστε όλοι σας! Είναι συνεδρίαση αυτή!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς να ντρέπεστε που συναλλάσσεστε! Να ντραπείτε εσείς!

Νικήτας Κακλαμάνης: Μείνετε εκεί που είστε…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εδώ θα μείνω, ναι!

Το «εκρηκτικό» κλίμα που επικράτησε στην Διάσκεψη μεταφέρθηκε λίγο αργότερα και εντός της Ολομέλειας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε πως το ΠΑΣΟΚ «τα βρίσκει με τη ΝΔ» και τον Παναγιώτη Δουδωνή να απαντά πως είναι η «απόλυτη υποστηρίκτρια του Μητσοτάκη» και πως «κανείς δεν τη φοβάται»:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί δίνετε δευτερολογία στον κύριο Δουδωνή, επειδή τα βρίσκετε; Αυτά μόνο με τα τανκς γίνονταν!

Παναγιώτης Δουδωνής: Είστε δεκανίκι της ΝΔ με τον τρόπο που χειρίζεστε τις επιτροπές.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσεις τα βρίσκετε! Και ο πρόεδρος σας! Σας έχουν στο χέρι δυστυχώς και σας βγάζουν ένα σκάνδαλο τη φορά…

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν σας φοβόμαστε, ούτε εμείς, ούτε η Βουλή! Δεν σας φοβάται η Βουλή!