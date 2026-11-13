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Στο στόχαστρο έβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον Άδωνι Γεωργιάδη σε σχέση με όσα συνέβησαν με την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και κατήγγειλε ο υπουργός Υγείας. Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε, αρχικά, πως «ο γνωστός Γκέμπελς της κυβέρνησης έκανε μία ανάρτηση ποταμό στην οποία ισχυρίζεται μία σειρά από αισχρά ψέματα. Πάρα πολλά ΜΜΕ αναπαράγουν σαν δήθεν αληθή την ψευδέστατη ανάρτηση του Γκέμπελς και κανένας πέραν ενός μέσου δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να διασταυρώσει».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε λέγοντας πως «διερωτήθηκε κανείς τι ρόλο βαράει ένας υπουργός που δε νοιάζεται αποδεδειγμένα ούτε για τους εργαζόμενους ούτε για τους ασθενείς, που έχει διαλύσει το ΕΣΥ, τι δουλειά έχει και λέει αυτά τα ψέματα; Κανένας δεν αναρωτήθηκε. Για να το λέει ο Γεωργιάδης θα είναι αλήθεια».

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Μεταξύ άλλων, μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέληξε λέγοντας πως «αναρωτήθηκε κανείς αν το νοσοκομείο Γεννηματάς εφημέρευε; Όχι. Εφημέρευε μόνο η Οφθαλμιατρική και η Ψυχιατρική κλινική. Γιατί μεταφέρθηκε εκεί; Γιατί εκεί είναι η κυρία Παγώνη. Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες».