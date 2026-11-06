Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ξεχωριστή επίσκεψη δέχτηκε στο υπουργείο Υγείας ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη συμπλήρωση των 54 χρόνων του. Ο Γιώργος Τσαλίκης βρέθηκε στο γραφείο του υπουργού για να του ευχηθεί από κοντά, ενώ παράλληλα τον ευχαρίστησε δημόσια για την ανταπόκρισή του σε μια δύσκολη υπόθεση που αφορούσε μια οικογένεια.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία τους, επισημαίνοντας ότι αυτή παραμένει ανεπηρέαστη από τις πολιτικές τους διαφορές. Όπως είπε, απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον υπουργό ζητώντας τη βοήθειά του για μια οικογένεια που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα και εκείνος ανταποκρίθηκε.

Advertisement

Advertisement

«Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως πολιτικής, αλλά όταν χρειάστηκε και όποτε χρειάστηκε ήσουν δίπλα μας. Οπότε θέλω να σου πω χρόνια πολλά, υπουργέ μου καλέ. Και να πω σε ευχαριστώ γιατί πρώτη φορά ζήτησα κάτι για μια οικογένεια με τεράστιο θέμα, και μπήκες μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε λιτά: «Είναι το καθήκον μας και η δουλειά μας».

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους στο Χ, γράφοντας: «Τυχαία βρέθηκε ο φίλος μου Γιώργος Τσαλίκης στο Υπουργείο Υγείας για θέμα του Υπουργείου και μου ευχήθηκε Χρόνια Πολλά! Ευχαριστώ Γιώργο μου».