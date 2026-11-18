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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και συνόδευσε την παρουσία της παρουσιάζοντας στην Ολομέλεια ένα μαύρο κοράκι τεχνοτροπίας οριγκάμι, το σύμβολο – όπως είπε – το σύμβολο κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Την ίδια κίνηση, με το χάρτινο μαύρο κοράκι, την είχε πράξει και τον Δεκέμβριο του 2024 κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού.

«Επιπίπτει στα σπίτια και τις περιουσίες των πολιτών» σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για το χάρτινο σύμβολο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα ζητήσει να κληθούν πρώτα τα «πάσης φύσεως κοράκια» στις συνεδριάσεις της εξεταστικής.

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην παρέμβαση της στην συζήτηση επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια επιτέθηκε με σφοδρότητα στη ΝΔ, στο ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε μάλιστα ως «μέγα απατεώνα».

Σχολιάζοντας τα όσα υποστήριξε νωρίτερα ο Νίκος Παππάς, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε πως «δεν αρκεί το ότι είπατε κ. Παππά πως έκανε λάθη ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το πείτε στους ανθρώπους που τους πήρατε τα σπίτια, σας δείχνω φωτογραφίες, αυτές είναι οι εικόνες καταστολής. Δεν αρκεί το “συγνώμη, λάθος”, πρέπει να κάνετε πραγματική αυτοκριτική, πώς ο μέγας απατεώνας Τσίπρας σας έπεισε να πάρετε τα σπίτια των πολιτών;».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ είναι οι «πρώτοι μπαταχτσήδες», καθώς «δεν πληρώνουν τα δάνειά τους» και βρίσκονται σε «ευθεία συναλλαγή με τις τράπεζες». Η ίδια μάλιστα επανέφερε μπροστά τον χθεσινό καυγά με τον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δημήτρη Καιρίδη με αφορμή τον ισχυρισμό του… Πάρι Κουκουλόπουλου πως «οι τράπεζες έριξαν το ΠΑΣΟΚ». «Είπα χθες “τι ζω”, κάποιος νόμιζε πως είπα “τι ζώο”. Εγώ είμαι φιλόζωη, δεν κάνω τέτοιους παραλληλισμούς. Τι ζω! Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι το έριξαν οι τράπεζες, που τις είχατε στελεχώσει με δικά σας στελέχη».