Με 71,8% υπερψηφίστηκε στην εσωκομματική ψηφοφορία η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για την μετονομασία του Κινήματος Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του κόμματος στο πρόσφατο συνέδριο ζήτησε από τα μέλη του κόμματος να αλλάξει το όνομα σε “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο“.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης με τα μέλη να ενημερώνονται πως το 71,8% ψήφισε υπέρ της πρότασης μετονομασίας και αλλαγής εμβλήματος ενώ το 28,2% ψήφισε υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου ονόματος και εμβλήματος.

«Ως εκ τούτου, το κόμμα μετονομάζεται σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», ενώ το νέο έμβλημα διαμορφώνεται ως «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ», με την έλικα του DNA σε μωβ χρώμα στη θέση του γράμματος «Ο» σε πορτοκαλί φόντο» αναφέρεται στο μήνυμα που πήραν τα μέλη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Σήμερα τα μέλη μας μίλησαν καθαρά.

Με ποσοστό 71,8%, ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματός μας: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής.

Το νέο μας όνομα εκφράζει τη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη μαζική συμμετοχή και για το επίπεδο της δημοκρατικής διαδικασίας. Η ισχυρή πλειοψηφία προσδίδει σαφή νομιμοποίηση και καθαρή κατεύθυνση.

Από σήμερα προχωρούμε ενωμένοι. Με αυτοπεποίθηση. Με σχέδιο. Με αισιοδοξία για τη χώρα.

Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα».

