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Ο Ανδρέας Λοβέρδος τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη (28 Νοεμβρίου 2026) μέσω ανάρτησής του στο X, με αφορμή τη σύλληψη του τελευταίου για την υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Συγκεκριμένα, στην τοποθέτησή του ανέφερε:

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«Είναι παλαιά η γνωριμία μου με τον Γιάννη Κουρτακη. Τη σέβομαι και την τιμώ. Ποτέ δεν εκτίμησα την ευκολία με την οποία ορισμένοι στην πολιτική «την κοπανάνε με ελαφρά πηδηματάκια» μπροστά σε μία δυσκολία» τονίζει σε αναρτηση του ο πρώην Υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος και προσθέτει:



«Σε ό,τι αφορά τα πρόσφατα γεγονότα, ως νομικός θεωρώ αυτονόητο ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για κάθε άνθρωπο χωρίς εξαίρεση. Ισχύει, λοιπόν, στο ακέραιο και για τον Γιάννη Κουρτάκη. Το έχω αποδείξει ότι σέβομαι τη Δικαιοσύνη, όποια και αν είναι η θεσμική της έκφανση. Σπεύδω, όμως, να προσθέσω ότι εν προκειμένω όταν διάβασα τα «περί εγκληματικής οργάνωσης» σκέφτηκα ότι πρέπει να κρατήσουμε πολύ μικρό καλάθι.»

Είναι παλαιά η γνωριμία μου με τον Γιάννη Κουρτακη. Τη σέβομαι και την τιμώ. Ποτέ δεν εκτίμησα την ευκολία με την οποία ορισμένοι στην πολιτική «την κοπανάνε με ελαφρά πηδηματάκια» μπροστά σε μία δυσκολία. Σε ό,τι αφορά τα πρόσφατα γεγονότα, ως νομικός θεωρώ αυτονόητο ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για κάθε άνθρωπο χωρίς εξαίρεση. Ισχύει, λοιπόν, στο ακέραιο και για τον Γιάννη Κουρτάκη. Το έχω αποδείξει ότι σέβομαι τη Δικαιοσύνη, όποια και αν είναι η θεσμική της έκφανση. Σπεύδω, όμως, να προσθέσω ότι εν προκειμένω όταν διάβασα τα «περί εγκληματικής οργάνωσης» σκέφτηκα ότι πρέπει να κρατήσουμε πολύ μικρό καλάθι. — Andreas Loverdos (@a_loverdos) November 28, 2026