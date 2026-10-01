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Στο Άγιον Όρος βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, με την επίσκεψή του να προκαλεί σχόλια και αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έκανε γνωστή την παρουσία του στην Αθωνική Πολιτεία μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε από φωτογραφικό υλικό.

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Στο μήνυμά του αναφέρεται στην εμπειρία μιας επίσκεψης στο Άγιον Όρος, κάνοντας λόγο για ένα ταξίδι με ιστορική, πολιτιστική αλλά και πνευματική διάσταση.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη.

Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.

Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

Πολάκης: «Και ντροπή και αίσχος και κρίμα!!»

Την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος σχολίασε ο Παύλος Πολάκης, ασκώντας κριτική για το γεγονός ότι συνοδευόταν από τον Δημήτριο Λινό.

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«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει…. Γιατί ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Γεωργιάδης: «Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία…»

Στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με σχόλιό του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε με δηκτικό τρόπο τις αναφορές του προέδρου της ΕΛΑΣ στην επίσκεψή του στην Αθωνική Πολιτεία.

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«Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…» ήταν το σχόλιο του υπουργού Υγείας στο Χ.

Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος… https://t.co/6vVcHvYmTN — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 1, 2026

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