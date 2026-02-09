Στην σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το νομοθέτημα υπερψηφίστηκε επί της αρχής με τις ψήφους μόνο της «γαλάζιας» κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά καταψήφισαν, ενώ το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια την προσεχή Πέμπτη.

Το ΚΚΕ, μέσω του εισηγητή του Χρήστου Κατσώτη, ζήτησε την άμεση διακοπή της συνεδρίασης και την απόσυρση του νομοσχεδίου, «λόγω των εξελίξεων που αφορούν την πιθανή εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε εγκληματικές δραστηριότητες».

Η Νίκη Κεραμέως, από την πλευρά της, τόνισε πως «κάθε άρθρο, κάθε λέξη, κάθε κόμμα του νομοσχεδίου είναι προϊόν διαβούλευσης και συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους». Η υπουργός Εργασίας σχολιάζοντας την στάση του ΠΑΣΟΚ στην επεξεργασία του νομοσχεδίου σημείωσε πως «ο ίδιος ο κ. Καββαθάς είπε ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και πως η κοινωνική συμφωνία είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου από μηδενική βάση και υπόδειγμα καλής νομοθέτησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Νίκη Κεραμέως μίλησε για «μεταστροφή» του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας πως με βάση την τοποθέτηση του εισηγητή του κόμματος Παύλου Χρηστίδη στην επί των άρθρων συζήτηση, η Χαριλάου Τρικούπη συμφωνεί με την κοινωνική συμφωνία. Το ΠΑΣΟΚ, πάντως σε κάθε περίπτωση, έχει επιφυλαχθεί για την στάση του στην Ολομέλεια.

Σε σχέση με την στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταψήφισε επί της αρχής το νομοθέτημα, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε πως έμεινε «έκπληκτη» καθώς – όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας – ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, μιλώντας για τα άρθρα του νομοσχεδίου, έκανε λόγο για μικρά βήματα.

Σημειώνεται πως την προσεχή Πέμπτη εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.