ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους την επίθεση που πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου οι αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα, καθώς και την επακόλουθη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατική ενέργεια.

Έξω από κάθε αντίληψη διεθνούς δικαίου είναι και η «σύλληψη» του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές.

Η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλουν έμπρακτα και άμεσα να καταδικάσουν τις παράνομες ενέργειες της διοίκησης Τραμπ, που δεν έχουν ως στόχο την «καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών», αλλά την αλλαγή στην ηγεσία της Βενεζουέλας και την απομύζηση του τεράστιου εθνικού πλούτου της χώρας. Ο Τραμπ υλοποιεί την στρατηγική του για εφαρμογή του δόγματος Μονρόε, αντιμετωπίζοντας τη Λατινική Αμερική ως την αυλή των ΗΠΑ για επιβολή των ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας. Αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν το θάνατο και την καταστροφή.

Το πολύ πρόσφατο παρελθόν επεμβάσεων στην Μέση Ανατολή μας διδάσκει ότι η δημοκρατία δεν επιβάλλεται με στρατιωτικά μέσα και με βομβαρδισμούς.

Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα. Η διεθνής πολιτική Τραμπ υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Άλλη μια ευκαιρία για Νόμπελ».

Η καταδίκη από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε «κατηγορηματικά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και τον λαό της».

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΚΕ. του ΚΚΕ «η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο. Το ΚΚΕ απορρίπτει τα σαθρά προσχήματα και την υποκρισία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα. Κανείς δεν ξεχνά πως στην 20ετή κατοχή των ΗΠΑ, το Αφγανιστάν μετατράπηκε στον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ναρκωτικών διεθνώς».

Όπως σημειώνεται, «το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στην χώρα του προς όφελός του και να δώσει αποφασιστική απάντηση στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ. Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της».

Ανάρτηση του Νίκου Κοτζιά

Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο ο πρώην ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα είναι έγκλημα πολέμου. Αποτελεί πράξη πειρατείας. Οι ΗΠΑ εξελίσσονται από παγκόσμιος σερίφης σε παγκόσμιο νταή. Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, την ανεξαρτησία και κυριαρχία τρίτου κράτους. Άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας και δεν θα ξέρουν πως να το κλείσουν. Ουδέποτε υποστήριξα τον Μαδούρο. Όμως πάντα είμαι πιστός στο Διεθνες Δίκαιο και στα δικαιωματα των λαών και των κυρίαρχων κρατών».

Σία Αναγνωστοπούλου: Η ωμή επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ισοπεδώνει το διεθνές δίκαιο και τον ΟΗΕ

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου καταδίκασε την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ωμή επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι σκληρά ιμπεριαλιστική πράξη που ισοπεδώνει το ήδη καταρρακωμένο διεθνές δίκαιο και τον ΟΗΕ. Ο Τραμπ θέλει τα πλουτοπαραγωγικά κοιτάσματα της Βενεζουέλας. Αφού τα θέλει, αυτό μετατρέπεται αυτομάτως σε “δίκαιο “. Καμιά στοιχειώδης αιτιολόγηση υπάρχει που να δικαιολογεί ότι η Βενεζουέλα απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».



