Η χθεσινοβραδινή δημόσια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή έμελλε αυτή τη φορά να τραντάξουν ακόμα πιό δυνατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του. Και πιθανότατα όποια στελέχη στο συγκρότημα και τα παρακλάδια της Πειραιώς, αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα τον ακολουθούν με παρωπίδες στα μάτια. Και μάλιστα ο δημόσιος λόγος του έγινε με την παρουσία του επίσης πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά. Και του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Τα λεγόμενα του για την Δικαιοσύνη σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Τί είπε; «Αν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς οδεύουμε προς κρίση πρώτου μεγέθους. Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης»

Επί της ουσίας ο Κώστας Καραμανλής με όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της Δικαιοσύνης, σε συνάφεια με τα κυβερνητικά καμώματα ή και σε αγαστή συνεννόηση, δεν είπε τίποτα παραπάνω από αυτά που λένε οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πολίτες που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην λειτουργία κορυφαίων θεσμών του κράτους, με την λειτουργία της Δικαιοσύνης να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της αμφισβήτησης. Και αυτό προκύπτει σε όλες τις δημοσκοπήσεις των πολλών τελευταίων μηνών, σε ποσοστά που ξεπερνούν το 70%των ερωτηθέντων. Στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Συνεχείς διαμαρτυρίες και επισημάνσεις για περίεργες μεθοδεύσεις/παραλείψεις της Δικαιοσύνης στην διερεύνηση της φονικής εγκληματικής σύγκρουσης των Τεμπών. Οι αλλεπάλληλες παλινωδίες της στο θέμα του Πάνου Ρούτσι και του αιτήματος εκταφής της σορού του γιού του. Η ανύπαρκτη αυτεπάγγελτη παρέμβαση της στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο προσπαθεί να κουκουλώσει η κυβέρνηση μέσω της Βουλής. Οι αλλεπάλληλες ανακοινώσεις το συνδικαλιστικών οργανώσεων της Δικαιοσύνης, αλλά και της ηγεσίας της, ρίχνοντας όλα τα βάρη στους άλλους, δέσμιοι μιας επιζήμιας,για τον εαυτό τους, εξάρτησης με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Που δυστυχώς συμπαρασύρει και τους περισσότερους λειτουργούς της Θέμιδας, οι οποίοι κάνουν με απόλυτη αφοσίωση το καθήκον τους.

Με λίγα λόγια, τεράστια η ευθύνη του πολιτικού συστήματος που πάντα την είχε εξαρτημένη την Δικαιοσύνη με τις κομματικοπολιτικές επιλογές της. Μια εξάρτηση η οποία μοιάζει να χειροτέρεψε με την παρούσα διακυβέρνηση. Και είναι αυτό ακριβώς γιατί οποίο μίλησε χθες το βράδυ ο Κώστας Καραμανλής.

Ασφαλώς, μόνο γέλωτες αλλά και αγανάκτηση, ταυτόχρονα, προκαλούν οι πρώτες αντιδράσεις των λεγάμενων κυβερνητικών κύκλων. Δηλαδή του Μεγάρου Μαξίμου Με τη μέθοδο του στρουθοκαμηλισμού οι πρωθυπουργικοί υποτακτικοί, ερμήνευσαν αυθαίρετα τα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού τους όπως τους βόλευε. Έκαναν πως δεν άκουσαν καλά και έκαναν την απίστευτη και τερατώδη αναγωγή των λεγομένων Καραμανλή προς την πλευρά της Αντιπολίτευσης. Μία ακόμα απόδειξη ότι στο πρωθυπουργικό γραφείο έχει χαθεί ο ορίζοντας πλεύσης μέσα στην τρικυμία που το ίδιο έχουν προκαλέσει. Και όλο αυτό καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη, γιατί μόνο επικίνδυνοι είναι και εκείνοι που δεν θέλουν να δούν την πραγματικότητα, βυθίζονται το κεφάλι τους μέσα στην άμμο.

Και επιπλέον, οι κυβερνώντες έκανε το απόλυτο κορόιδο σένα μην άκουσαν μία συγκεκριμένη φράση του Καραμανλή: «Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική. Υπάρχουν αυτοί που τους σαγηνεύει η εξουσία, η δύναμη της επιβολής επί των άλλων, η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή, ενίοτε δυστυχώς ακόμα και ο προσπορισμός υλικού οφέλους».

Με λίγα λόγια ο Κώστας Καραμανλής είπε σε απλά ελληνικά ότι κάποιοι τα παίρνουν. Και αυτή η βαριά κουβέντα που είπε ο πρώην πρωθυπουργός, σίγουρα δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο κανέναν.

ΥΓ.: Το άρθρο του συναδέλφου και φίλου Πάνου Κολιοπάνου αναβάλλεται για την άλλη εβδομάδα λόγω δημοσιογραφικής αποστολής στο εξωτερικό