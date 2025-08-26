«Το παλαιστινιακό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για την εμπέδωση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας της περιοχής. Η χώρα μας συμβάλλει τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο της ΕΕ, σε κάθε προσπάθεια επίλυσής του προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ», διαμηνύει με σαφήνεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε παρέμβαση που έρχεται σε πολύ φορτισμένη στιγμή στη Μέση Ανατολή, απευθυνόμενος σε νέους Ελληνες διπλωμάτες στο πλαίσιο της Τελετής Ορκωμοσίας Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

«Διεθνές Δίκαιο απέναντι στο Δίκαιο του ισχυρότερου»

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει την στάση που τηρεί η Αθήνα στο ζήτημα της Ουκρανίας, την οποία συνδέει ευθέως με την κατάσταση στην κατεχόμενη Κύπρο και στο Αιγαίο, με την Τουρκία σε ρόλο «δύστροπου συνομιλητή»:

«Αναφορικά με την Ουκρανία τώρα. Από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής η χώρα μας έλαβε πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αυτής που υπέστη εισβολή και υποστηρίζει ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με ζητήματα δικά της, που αφορούν στην κυριαρχία της και στην εδαφική της ακεραιότητα. Είναι φανερό ότι η λύση ερήμην της Ουκρανίας συνιστά την έμμεση αναγνώριση και επιβράβευση αναθεωρητικών απόψεων. Παγκοσμίως δε. Ας λάβουμε υπόψη τα τετελεσμένα που επιδιώκει η Τουρκία στην Κύπρο, τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ας λάβουμε υπόψη τι θα συνέβαινε και τι θα παραδεχόμασταν αν δεν είχαμε ακριβώς αυτή τη στάση. Πράγματι για την ελληνική πλευρά η τήρηση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου αποτελεί θεμελιακή αρχή απέναντι στην επικράτηση της λογικής του ισχυρότερου.»

