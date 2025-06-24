Συγκροτήθηκε σε σώμα, με απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόμενη τέλεση από τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Αχ. Καραμανλή, του αδικήματος «της παράβασης καθήκοντος» στην υπόθεση των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κακλαμάνης αποφάσισε:

1. Τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σχετικά με «το τραγικό δυστύχημα, που έλαβε χώρα στις 28/02/2023 στην περιοχή Ευαγγελισμός Τεμπών Λάρισας» για την ενδεχόμενη τέλεση από τον κ. Καραμανλή Κωνσταντίνο του Αχιλλέως, πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών του αδικήματος «της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) και ειδικότερα της κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τις 28.2.2023, κατά παράβαση του άρθρου 40 παρ. 3 του νόμου 4974/2022 και προς τον σκοπό πρόκλησης οικονομικής βλάβης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ”Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ”» και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρόταση.

2. Τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής ως ακολούθως:

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

1. Αμυράς Γεώργιος

2. Δεληκάρη Αγγελική

3. Καιρίδης Δημήτριος

4. Καραμπατσώλη Κωνσταντίνα

5. Καππάτος Παναγής

6. Κελέτσης Σταύρος

7. Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος

8. Κρητικός Νεοκλής

9. Κυριάκης Σπυρίδων

10. Λιβανός Μιχαήλ

11. Λυτρίβη Ιωάννα

12. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος

13. Νικολακόπουλος Ανδρέας

14. Σενετάκης Μάξιμος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

15. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

16. Λιακούλη Ευαγγελία

17. Μουλκιώτης Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

18. Ξανθόπουλος Θεόφιλος

19. Παπαηλιού Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΛΑΔΑΣ»

20. Καραθανασόπουλος Νικόλαος

21. Κομνηνάκα Μαρία

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

22. Παπαδάκης Παράσχος

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

23. Τζανακόπουλος Δημήτριος

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ”ΝΙΚΗ”»

24. Οικονομόπουλος Τάσος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

25. Καραγεωργοπούλου Ελένη

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές

26. Σαράκης Παύλος

3. Η ανωτέρω Επιτροπή θα έχει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 156 του Κανονισμού της Βουλής και στην απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύστασή της.

4. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της ορίζεται σε δύο μήνες από τη συγκρότησή της.

Αύριο η πρώτη συνεδρίαση – Εκλογή προεδρείου

Με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Προεδρείου, συνεδριάζει αύριο στις 11πμ, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το δυστύχημα των Τεμπών.

Πηγή: ΑΠΕ