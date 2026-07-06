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Την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, προανήγγειλε ουσιαστικά ο Θανάσης Βισκαδουράκης, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με το Μαξίμου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha, αποκάλυψε πως οι σχετικές συζητήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και πλέον αναμένει τις οριστικές αποφάσεις.

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“Το πήρα απόφαση. Οι συζητήσεις έχουν γίνει, απλώς περιμένουμε το κάλεσμα του πρωθυπουργού, εφόσον προκύψει”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε όσους ενδεχομένως αμφισβητούν μια τέτοια πολιτική πορεία, ο ίδιος υποστήριξε ότι η εμπειρία της ζωής μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τις ακαδημαϊκές γνώσεις.

“Μη με βλέπεις μικρόσωμο, έχω μάθει να κολυμπάω καλά. Η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, νομικούς και δικηγόρους. Να μην μπει και ένα Πανεπιστήμιο του δρόμου; Ωραίο είναι να συνδυάζεται ο δρόμος με το πανεπιστήμιο της γνώσης”, είπε με νόημα.

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης αναφέρθηκε ακόμη στην πρώτη επικοινωνία που είχε από το Μέγαρο Μαξίμου, εξηγώντας ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει πως το τηλεφώνημα ήταν πραγματικό.

“Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα από το Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου, κοίταξα τον Θεό. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Γιατί η ζωή μου γύρισε πίσω. Πήγε στα χρόνια της Θήβας, το 1974, εγώ που δραπέτευσα το 1986, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το νούμερο ένα κτίριο της χώρας μας. Δεν είναι θείο δώρο για εμένα; Κοίταξα τον Θεό και είπα ευχαριστώ, ασχέτως ιδεολογίας”, εξομολογήθηκε.