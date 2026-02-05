Την Βουλή θα ενημερώσει εκτάκτως ο Βασίλης Κικίλιας σε σχέση με το πολύνεκρο δυστύχημα στα ανοιχτά της Χίου. Η ενημέρωση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα πραγματοποιηθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στις 10 το πρωί της Παρασκευής.

Η παρουσία του αρμόδιου υπουργού στη Βουλή αποτέλεσε επιτακτικό αίτημα της αντιπολίτευσης, από την ώρα που έγινε γνωστό το πολύνεκρο δυστύχημα στα ανοιχτά της Χίου το βράδυ της Τρίτης, κατά την διήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου Πλεύρη για την νόμιμη μετανάστευση. Με επίμονο τρόπο από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ζητήθηκε η ενδελεχής έρευνα αλλά και να προσέλθει ο Βασίλης Κικίλιας στη Βουλή προκειμένου να ενημερώσει αρμοδίως το Σώμα γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

