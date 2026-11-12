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Η τελευταία πράξη στο νέο ελληνοτουρκικό σήριαλ με την προμετωπίδα «καλώδιο» μάλλον δεν περιποιεί τιμή στον περιπλέοντα την υφήλιο αξιότιμο κ. Γεραπετρίτη. Τα «ήρεμα νερά» του, δίνουν μια ακόμη αφορμή για να προκαλεί η Άγκυρα φουρτούνες στο Αιγαίο. Όταν μάλιστα αφήνουμε τους Γάλλους να παίζουν τον ενδιάμεσο και έτσι να δίνουν πάτημα στον Ερντογκάν να υποδύεται τον ρόλο του παράνομου χωροφύλακα στο αρχιπέλαγος.

Καλόν θα ήταν πριν μας εμπλέξει στα χειρότερα, να διαβάσει την τελευταία εμπεριστατωμένη ανάλυση του πρώην υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά για την κατ´εξακολούθηση παράνομη συμπεριφορά του σουλτανίσκου απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Δύο κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η ηγεσία φεύ προσκυνά τον Ισλαμοφασίστα δικτάτορα.

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Η «πρωτοβουλία» Μακρόν έδωσε την χρυσή ευκαιρία στον Τούρκο «μουσαφίρη» να μας πει, κομπάζοντας, ότι μας δίνει άδεια για να ποντίσουμε το ηλεκτρικό καλώδιο που συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο! Ενώ πολύ καλά γνωρίζει ότι καμμία άδεια δεν μπορεί να δώσει, είτε το καλώδιο είναι στα διεθνή ύδατα είτε πάνω από την υφαλοκρηπίδα οποιασδήποτε χώρας . Πολλώ δε μάλλον όταν είναι εντός των υδάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Αλλά εμείς δίνουμε δικαίωμα στον ασύδοτο «εφέντη» να αμφισβητεί ακόμη και τα χωρικά μας ύδατα. Όπως έγινε στην Κάσο. Δώσε θάρρος στον δραγάτη, να σ´ανέβει στο κρεβάτι.