«Mε τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σημειώνοντας πως «ο πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι ο πρωθυπουργός πάντα έχει διάθεση να συναντηθεί με τους αγρότες, αλλά με όρους που θα διαμορφώνονται μέσα από μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάριν, να γίνεται μια τέτοια συνάντηση εν μέσω πιεστικών καταστάσεων με μπλόκα, τα οποία θα κόβουν την Ελλάδα στα δύο και θα δημιουργούν τέτοιου είδους ζητήματα».

Όπως είπε, δεν μπορούμε να είμαστε σε μία λογική εκβιαστική, «διότι αυτό προφανώς δεν δημιουργεί καμία δυνατότητα ούτε ένα πλαίσιο για να μπορούμε να συνεννοούμαστε».

«Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες» και πως «κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».

«Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», τόνισε, σημειώνοντας ωστόσο πως «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική άποψη».

«Και δεν μιλάω για όλα όσα έχουν συμβεί από το 2019 και μετά, αλλά μιλάω ακόμη και για αυτά που τα τελευταία δύο χρόνια επιχειρούμε να πάρουμε ως μέτρα, ώστε να στηρίξουμε πραγματικά τον πρωτογενή τομέα», είπε.

Όπως είπε, η κυβέρνηση «ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών», ενώ πρόσθεσε πως, «εμείς έχουμε θέσει το πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά είναι πολύ ευνοϊκό κατά τη δική μου άποψη για τον αγροτικό κόσμο, με την έννοια ότι έχουμε ακόμη χαμηλότερη τιμή στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, τη στιγμή που καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ελλάδα».