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Το κόμμα εγκαινιάζει τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών για τον διάλογο με τα μέλη του, εγκαταλείποντας το παραδοσιακό μοντέλο των μονολόγων.

Παράλληλα, το επιτελείο προχωρά στη στελέχωση των κομματικών δομών και στον σχεδιασμό περιοδειών με στόχο την ανάπτυξη δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ηγεσία επιδιώκει τη διεύρυνση της κοινωνικής επιρροής του σχηματισμού, ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά μιας αξιόπιστης κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης για το μέλλον.

Οι επόμενοι μήνες κρίνονται καθοριστικοί για την απόδειξη της οργανωτικής σταθερότητας του εγχειρήματος και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος.

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Η μετάβαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) από τη φάση της ίδρυσης στη φάση της καθημερινής πολιτικής λειτουργίας αποτελεί πλέον την πρώτη μεγάλη πρόκληση για τον Αλέξη Τσίπρα. Μετά τις ιδρυτικές διαδικασίες, τη συγκρότηση των οργάνων και τις πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί τώρα να δημιουργήσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με τα μέλη και την κοινωνία, αξιοποιώντας τόσο την τεχνολογία όσο και τη φυσική παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Πρώτος σταθμός αυτής της νέας οργανωτικής φιλοσοφίας είναι η διαδικτυακή συζήτηση μέσω της πλατφόρμας myELAS, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει απευθείας στις ερωτήσεις των μελών. Στόχος είναι να εγκαταλειφθεί το παραδοσιακό μοντέλο των μονολόγων και να δημιουργηθεί μια διαρκής σχέση λογοδοσίας και συμμετοχής, με τα μέλη να αποκτούν ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων.

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Παράλληλα, το οργανωτικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. προχωρά στην ολοκλήρωση της στελέχωσης των κομματικών δομών, στην ενεργοποίηση των τομεαρχών και στη δημιουργία τοπικών οργανώσεων, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει σταδιακή ανάπτυξη δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις περιοδείες. Μετά τις εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας «Τώρα Μιλάμε» σε Νέα Φιλαδέλφεια, Λιβαδειά, Πρέβεζα, Νίκαια και Περιστέρι, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σχεδιάζουν τη συνέχιση του διαλόγου σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Η λογική είναι οι ανοιχτές συγκεντρώσεις να μην έχουν χαρακτήρα κλασικών κομματικών ομιλιών, αλλά δημόσιων συζητήσεων με πολίτες, επαγγελματίες, επιστήμονες και φορείς κάθε περιοχής.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό της Κεντροαριστεράς. Οι εσωκομματικές ανακατατάξεις, οι αποχωρήσεις στελεχών και η αναζήτηση νέου πολιτικού βηματισμού δημιουργούν ένα περιβάλλον από το οποίο η ΕΛ.Α.Σ. προσδοκά να προσελκύσει πρόσωπα που αναζητούν νέο πολιτικό χώρο. Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, πάντως, επιμένουν ότι προτεραιότητα δεν είναι οι μεταγραφές στελεχών αλλά η διεύρυνση της κοινωνικής επιρροής του νέου κόμματος, ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης και όχι απλώς ενός ακόμη σχηματισμού της αντιπολίτευσης.

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί, καθώς θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη ότι το νέο εγχείρημα μπορεί να αποκτήσει σταθερή οργανωτική βάση, να διαμορφώσει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και να διατηρήσει ζωντανή την επαφή με την κοινωνία, χωρίς να εγκλωβιστεί στις παραδοσιακές κομματικές πρακτικές.