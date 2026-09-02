Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για την επόμενη δεκαετία.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες που αφορούν την παραγωγή, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία, τα οποία είναι πλήρως κοστολογημένα με εξασφαλισμένους πόρους χρηματοδότησης.

Βασικοί άξονες αποτελούν η ίδρυση Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών για τους πολίτες.

Κάθε μόνιμη δαπάνη θα καλύπτεται αποκλειστικά από μόνιμες πηγές εσόδων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική αξιοπιστία του συνολικού οικονομικού προγράμματος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη στην ομιλία του στο ξενοδοχείο Porto Palace απόψε το βράδυ στο πλαίσιο της διπλής – καθώς ακολουθεί την άλλη Τετάρτη η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο – παρουσίας του στην συμπρωτεύουσα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

«Ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και Δίκαιης ανάπτυξης» όπως λένε από την ΕΛ.Α.Σ., περιγράφοντας ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης – την αλλαγή, δηλαδή, του παραγωγικού μοντέλου, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών – που στηρίζεται στο τρίπτυχο: «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα 7,39 δισεκατομμύρια στη τετραετία, τα οποία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές είναι «πλήρως κοστολογημένα» και «με εξασφαλισμένους πόρους, χωρίς να περιλαμβάνεται η Πατριωτική Εισφορά που θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο».

Σε αυτό το πλαίσιο και σε σχέση με τα μέτρα από την Αμαλίας επισημαίνουν πως καμία υπόσχεση δε θα είναι χωρίς κοστολόγηση, κι ακόμα, καμία μόνιμη παροχή δε θα είναι χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη δεν θα βασίζεται σε έκτακτο έσοδο, ενώ τονίζουν πως το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. συνδυάζει «δημοσιονομική αξιοπιστία» αλλά και «σταθερή προστασία στους πιο αδύναμους».



Βασικοί πυλώνες

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως στο Σχέδιο που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας «δεν υπάρχει υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι βασικοί πυλώνες του Σχεδίου σε σχέση μετην χρηματοδόιτηση, είναι: Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», όπως αναφέρουν από την Αμαλίας. Τα κεφάλαια του Ταμείου έχουν υπολογιστεί χωρίς να συμπεριληφθούν τα νέα αλλά ακόμη μη προσδιορισμένα ευρωπαϊκά κονδύλια, το νέο ΕΣΠΑ ή το πρόγραμμα safe. Η δικαιότερη κατανομή των βαρών, με εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την θέσπιση Πατριωτικής Εισφοράς. Επενδύσεις μέσω του Εθνικού Ταμείου, θεσμικές αλλαγές με συγκεκριμένους υπευθύνους και δημόσια αξιολόγηση. «Καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση, καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα» όπως λένε, χαρακτηριστικά, από την Αμαλίας.

Σε σχέση με την Πατριωτική Εισφορά που θα είναι υποχρεωτική, όπως λένε από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ. Α.Σ., δεν υπολογίζεται στο διαθέσιμο χώρο με βάση τον οποίο θα κατανείμει τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας αν και αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδιασμού και αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τον ετήσιο δημοσιονομικό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σημασία πως από την ΕΛ.Α.Σ. σημείωναν – δίνοντας τον τόνο επάνω στον οποίο θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του – πως «δεν είναι ότι υποσχόμαστε περισσότερα, είναι ότι ξέρουμε τι υποσχόμαστε και από πού πληρώνεται. Άρα στη Θεσσαλονίκη θα ακουστούν μόνιμα μέτρα μόνο εκεί όπου υπάρχουν μόνιμα έσοδα».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας περιλαμβάνει για την τετραετία 2027-2030,μικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια, καθαρή δαπάνη 5,47 δις, διαθέσιμο χώρο 5,60 δις.

«Το Σχέδιο κλείνει και αφήνει και αποθεματικό» υπογραμμίζουν από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ., τονίζοντας πως ο κανόνας του είναι πως κάθε μόνιμη παροχή θα έχει μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και πως καμία μόνιμη δαπάνη δε θα βασιστεί σε έκτακτο έσοδο και επισημαίνοντας πως «κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο» αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων.