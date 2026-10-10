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Παράλληλα, το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού τηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στα δημοσιεύματα περί δημιουργίας σκιώδους κυβέρνησης ή επικείμενων μεταγραφών στελεχών.

Οι αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι οι επίσημες αποφάσεις αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο του Αλέξη Τσίπρα, διαψεύδοντας εμμέσως την ονοματολογία που προκαλεί εσωτερικά προβλήματα.

Η ηγεσία της Συμπαράταξης υπογραμμίζει πως όσα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως παραμένουν σε επίπεδο σεναρίων και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως ειλημμένες αποφάσεις.

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Σε μια νέα φάση πολιτικής και οργανωτικής δραστηριότητας εισέρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσία του κόμματος στην κοινωνία και στην ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τη δημιουργία μιας ολιγομελούς «σκιώδους κυβέρνησης», για αλλαγές στην κομματική δομή και για μετακινήσεις στελεχών από το ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, η HuffPost είναι σε θέση να γνωρίζει ότι στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη επιφύλαξη τη συνεχή ονοματολογία και τις πληροφορίες που παρουσιάζονται ως ειλημμένες αποφάσεις.

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Το μήνυμα του επιτελείου Τσίπρα στη HuffPost

Έγκυρη πηγή του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στη HuffPost, επισημαίνει ότι όσοι ασχολούνται δημοσιογραφικά με το νέο πολιτικό εγχείρημα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσα δημοσιεύουν.

Όπως υπογραμμίζει, η μέχρι σήμερα πρακτική έχει αποδείξει ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι εξαιρετικά προσεκτική στη διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν τις επόμενες κινήσεις της.

Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι οι πρωτοβουλίες για επίσημες ανακοινώσεις, αλλά ακόμη και για ανεπίσημη ενημέρωση των δημοσιογράφων σχετικά με σημαντικές αποφάσεις, αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο του Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι καθόλου θιασώτης της ονοματολογίας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικά προβλήματα αντί να εξυπηρετήσει τους στόχους της Συμπαράταξης.

Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται πληροφορίες για πρόσωπα που φέρονται να έχουν ήδη εξασφαλίσει θέσεις στο νέο πολιτικό σχήμα ή να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την προσχώρησή τους.

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Το σενάριο της δεκαμελούς «σκιώδους κυβέρνησης»

Σύμφωνα με την σεναριολογία, στην Αμαλίας εξετάζεται η δημιουργία μιας ολιγομελούς πολιτικής ομάδας, η οποία δεν θα ξεπερνά τα δέκα μέλη και θα λειτουργεί ως κεντρικό σχήμα προβολής των προγραμματικών θέσεων της ΕΛ.Α.Σ.

Η λογική που περιγράφεται είναι να αποκτήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα την ευθύνη παρουσίασης των προτάσεων του κόμματος σε βασικούς τομείς πολιτικής, πέρα από τη δημόσια παρουσία του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.

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Το σενάριο «για να έχουμε να γράφουμε» συνδέεται με την ήδη υπάρχουσα δομή των περίπου 50 τομεαρχών και αναπληρωτών, η οποία έχει ανακοινωθεί σε προηγούμενη φάση της οργανωτικής συγκρότησης.

Αυτό που δεν έχει επιβεβαιωθεί είναι εάν πράγματι έχει ληφθεί απόφαση για τη συγκρότηση νέου δεκαμελούς οργάνου, ποια ακριβώς θα είναι η αποστολή του και ποιοι θα το στελεχώσουν.

Συνεπώς, η αναφορά σε «σκιώδη κυβέρνηση» περιγράφει, προς το παρόν, έναν δημοσιογραφικά αναφερόμενο σχεδιασμό και όχι μια επισήμως ανακοινωμένη νέα κομματική δομή.

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Από το ψηφιακό κόμμα στις οργανώσεις της περιφέρειας

Πιο συγκεκριμένη είναι η κατεύθυνση για την ανάπτυξη της οργανωτικής παρουσίας της ΕΛ.Α.Σ. σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει αναφερθεί δημόσια στην ανάγκη μετάβασης από την ψηφιακή οργάνωση στη φυσική παρουσία του κόμματος στην κοινωνία.

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Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με επινεβαιωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες, πραγματοποιούνται τοπικές συναντήσεις γνωριμίας και προετοιμάζονται νέες οργανωτικές πρωτοβουλίες, με αναφορές και στην Αιτωλοακαρνανία.

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Η προσπάθεια αυτή δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει οργανωμένες τοπικές δυνάμεις και μακροχρόνια παρουσία στην περιφέρεια, ενώ η συμμετοχή πρώην στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο εγχείρημα συνδέεται και με τις προσωπικές πολιτικές αποφάσεις τους.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί το ζήτημα των βουλευτικών εδρών. Σύμφωνα με τα ήδη γνωστά, η παράδοση της έδρας αποτελεί προϋπόθεση που τίθεται σε εν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη Συμπαράταξη.

Ωστόσο, πληροφορίες για διαφωνίες ως προς τον χρόνο παραίτησης συγκεκριμένων προσώπων δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

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Η Έφη Αχτσιόγλου και τα σενάρια για τα ψηφοδέλτια

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η Έφη Αχτσιόγλου, μετά την παρουσία της σε κομματική εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ. στο Ίλιον.

Η συμμετοχή της σε μια εκδήλωση αποτελεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό γεγονός. Δεν αρκεί, όμως, από μόνη της για να επιβεβαιώσει πληροφορίες σχετικά με μελλοντική υποψηφιότητα ή συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις απαιτούνται και για τα σεναριακά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ένας πρώτος κύκλος ονομάτων για τα ψηφοδέλτια θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και στις αρχές Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένο επίσημο χρονοδιάγραμμα που να επιτρέπει να παρουσιαστεί αυτή η ημερομηνία ως οριστική.

Τα πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για νέες προσχωρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινητικότητα προσώπων με πολιτική προέλευση από το ΠΑΣΟΚ. Η HuffPost είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα για τον Αργύρη Μπεντενιώτη, γιο του Μανώλη Μπεντενιώτη, και τον Μάνο Αυγερινό, ανιψιό του Παρασκευά Αυγερινού. Κλειδωμένο είναι και το όνομα της Ρόζας Βρεττού, για την οποία έχει δημοσιοποιηθεί η ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ.

Οι αναφορές αυτές δεν πρέπει, πάντως, να συγχέονται με τα σενάρια περί νέου κύματος μεταγραφών, για το οποίο δεν υπάρχουν συγκεκριμένες επίσημες ανακοινώσεις. Είναι διαφορετικό να καταγράφεται η ήδη γνωστή πολιτική παρουσία ενός προσώπου και διαφορετικό να προεξοφλείται η ανάληψη νέου ρόλου ή η συμμετοχή του σε ένα μελλοντικό ψηφοδέλτιο.

Η σχέση με το ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα για την προοδευτική παράταξη

Οι σχέσεις της ΕΛ.Α.Σ. με το ΠΑΣΟΚ αποτελούν ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι γεγονός ότι δεν πέρασε αδιάφορο στο επιτελείο Τσίπρα η ένταση που προκλήθηκε με αφορμή επεισόδιο στο οποίο πρωταγωνίστησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Άννα Παπαδοπούλου, καθώς και στον προβληματισμό που φέρεται να επικρατεί στην Αμαλίας για τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στους «Διαλόγους για την Αθήνα», έδωσε έμφαση στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, δηλώνοντας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι δεν βρίσκεται εκεί για να διχάσει την προοδευτική παράταξη, αλλά για να την ενώσει.

Τονίζεται ότι η τοποθέτηση αυτή συνυπάρχει με την πολιτική αντιπαράθεση των δύο χώρων, χωρίς σε καμία περίπτωση να συνιστά από μόνη της ανακοίνωση συνεργασίας ή συμφωνίας με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, όπως προωθούν καλοθελητές για τους δικούς τους λόγους.

Περιοδείες έως τα Χριστούγεννα – Ο σχεδιασμός για την περιφέρεια

Στο επίπεδο των δημόσιων δραστηριοτήτων, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη πραγματοποιήσει επισκέψεις και επαφές εκτός Αθηνών, μεταξύ άλλων στην Ηλεία και στη Θεσσαλονίκη. Για τη συνέχεια προετοιμάζεται πυκνό πρόγραμμα περιοδειών και επισκέψεων με χρονικό ορίζοντα τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του σχεδιασμού, θα προηγούνται επισκέψεις κορυφαίων στελεχών στις περιοχές που επιλέγονται και στη συνέχεια θα ακολουθεί ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.

Η συγκεκριμένη μέθοδος φέρεται να αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία των τοπικών οργανώσεων και στη σύνδεση της κεντρικής πολιτικής δραστηριότητας με τα προβλήματα κάθε περιοχής.

Παράλληλα, τοπικά δημοσιεύματα αναφέρουν ως πιθανό επόμενο σταθμό τον Βόλο στις 20 Οκτωβρίου, με επαφές με παραγωγικούς φορείς και νέους, ενώ γίνεται λόγος και για επίσκεψη στη Λάρισα.

Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν υπό την επιφύλαξη της επίσημης ανακοίνωσης του προγράμματος.

Ο τελευταίος λόγος ανήκει στον Τσίπρα

Το πολιτικό και οργανωτικό ενδιαφέρον γύρω από την ΕΛ.Α.Σ. είναι δεδομένο. Το ίδιο ισχύει και για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να ενισχύσει την παρουσία του στην περιφέρεια και να προβάλει τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός του.

Εκείνο που δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο είναι κάθε πληροφορία που αφορά νέες τοποθετήσεις, υποψηφιότητες ή προσχωρήσεις, χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση.

Η παρέμβαση της έγκυρης πηγής του επιτελείου του πρώην πρωθυπουργού προς τη HuffPost θέτει ένα σαφές όριο ανάμεσα στις ανακοινωμένες αποφάσεις και στη δημοσιογραφική ονοματολογία.

Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνει, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί τον αποκλειστικό έλεγχο της ενημέρωσης για τις σημαντικές πρωτοβουλίες του, ενώ θεωρεί ότι οι πρόωρες αναφορές σε ονόματα μπορούν να προκαλέσουν περισσότερα εσωτερικά προβλήματα από όσα ενδεχομένως επιλύουν.

Επομένως, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διαχωριστούν οι πραγματικές αποφάσεις από τα σενάρια που κυκλοφορούν για τη νέα πολιτική και οργανωτική φυσιογνωμία της ΕΛ.Α.Σ.