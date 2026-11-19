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Ο ίδιος κάνει λόγο για προσπάθεια προσωπικής και πολιτικής στοχοποίησής του, τονίζοντας ότι η αδελφή του διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία.

Ο υφυπουργός διευκρινίζει ότι οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν περιοχές εκτός της εκλογικής του περιφέρειας και είναι όλες δημόσια ελεγχόμενες.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η αδελφή του παραιτήθηκε από τη θέση της επιστημονικής συμβούλου του πριν την ορκωμοσία του για να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων.

Τέλος, ο κ.

Λιάκος χαρακτηρίζει την κριτική ως αισχρή επίθεση που εξυπηρετεί εκλογικές σκοπιμότητες και δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα.

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Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, έδωσε τη δική του απάντηση, μέσω ανάρτησης, σχετικά με τις αιτιάσεις που αφορούν συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει και η δεύτερη αδελφή του με δήμους και δημόσιους φορείς.

Ο ίδιος κάνει λόγο για προσπάθεια προσωπικής και πολιτικής στοχοποίησής του, επισημαίνοντας ότι η αδελφή του διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και σημαντική εργασιακή εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ παράλληλα διατηρεί ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

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Όπως διευκρινίζει, οι συμβάσεις που έχει συνάψει με δήμους αφορούν περιοχές εκτός της εκλογικής του περιφέρειας. Αναφέρει, επίσης, ότι η αδελφή του είχε εργαστεί ως επιστημονική σύμβουλός του κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας, ωστόσο παραιτήθηκε πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού Εσωτερικών, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων υπό το νέο θεσμικό του ρόλο.

Παράλληλα, τονίζει ότι όλα τα σχετικά στοιχεία, από τις συμβάσεις έως τις φορολογικές υποχρεώσεις, είναι δημόσια διαθέσιμα και μπορούν να ελεγχθούν. Κλείνοντας, χαρακτηρίζει την κριτική που ασκείται στις αδελφές του «αισχρή επίθεση», αποδίδοντάς την σε εκλογικές σκοπιμότητες.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:



Η μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής μου στοχοποίησης και πολιτικής μου εξόντωσης συνεχίζεται.

Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή μου.

Φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους. Οτι υπάρχουν ατομικές επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς.

Η αδελφή μου, Ισιδώρα Λιάκου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πλέον διατηρεί τη δική της ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως πελάτες ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα και μια επαγγελματική διαδρομή που έχει χτίσει με τις δικές της δυνάμεις.

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Ολες της οι συμβάσεις με Δήμους, είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Στη θητεία μου ως Βουλευτής, υπήρξε επιστημονική μου σύμβουλος (πράγμα το οποίο επιτρέπεται) και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων λόγω της φύσης των νέων μου αρμοδιοτήτων.

Σήμερα, βρίσκομαι στη θέση να πρέπει να υπερασπιστώ και εκείνη. Ολα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα. Το πόθεν έσχες μου, οι δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου, οι συμβάσεις και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων.

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Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν.

Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει.

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