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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θα θέσει τις βάσεις για την πολιτική επανεκκίνηση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι υπουργοί έλαβαν αυστηρές συστάσεις για διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και περιορισμό των δημόσιων εμφανίσεων κατά τη διάρκεια των διακοπών τους τον Αύγουστο.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται θέματα οδικής ασφάλειας, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και η διαχείριση δεδομένων υγείας.

Η κυβέρνηση στοχεύει στη διατήρηση της ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και στην προετοιμασία των επόμενων κινήσεών της για την πολιτική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

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Σε βαρύ κλίμα συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τη θερινή ανάπαυλα, καθώς η κυβέρνηση και ολόκληρη η χώρα βρίσκονται στη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών: δύο στο Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες, και ενός στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ξεκινήσει την τοποθέτησή του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και διαβεβαιώνοντας ότι η Πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα στο πλευρό τους. Άλλωστε, λόγω των τραγικών γεγονότων είχε ακυρώσει την προγραμματισμένη παρουσία του στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς.

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Το βλέμμα στη ΔΕΘ και στην επανεκκίνηση του Σεπτεμβρίου

Πέρα από το βαρύ κλίμα, η συνεδρίαση έχει και σαφή πολιτικό χαρακτήρα. Ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει έναν απολογισμό της περιόδου που ολοκληρώνεται, αλλά κυρίως θα χαράξει τη γέφυρα προς την κυβερνητική επανεκκίνηση μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Κεντρικός σταθμός είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να παρουσιάσει ένα συνεκτικό πακέτο παρεμβάσεων για την καθημερινότητα, την οικονομία και τα κοινωνικά στρώματα στα οποία η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να ανακτήσει πολιτικό έδαφος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να εξαντλήσει την τετραετία και πάνω σε αυτόν τον χρονικό ορίζοντα οργανώνεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Παράλληλα, το Μαξίμου αναμένεται να συνεχίσει την πολιτική αντιπαράθεση τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με τον Αλέξη Τσίπρα. Στον ευρύτερο σχεδιασμό εντάσσεται και η ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου 2027 και συμπίπτει με κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Διακοπές με φειδώ και τα κινητά ανοικτά

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συστάσεις του πρωθυπουργού προς τους υπουργούς που θα αναχωρήσουν για ολιγοήμερες διακοπές τον Αύγουστο.

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Το μήνυμα θα είναι σαφές: ξεκούραση με μέτρο, αυτοσυγκράτηση στις δημόσιες εμφανίσεις και πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε μια περίοδο υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές και έκτακτα περιστατικά, κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν μπορεί να θεωρεί ότι βρίσκεται πραγματικά εκτός υπηρεσίας.

Ακόμη και χωρίς έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα, καθώς η Βουλή θα παραμείνει κλειστή, το κυβερνητικό έργο δεν σταματά. Οι υπουργοί θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες τους και να μπορούν να επιστρέψουν άμεσα, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Οδική ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης και νερό

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Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η παρουσίαση απολογιστικών στοιχείων για την οδική ασφάλεια από τους Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Άκη Σκέρτσο, Δημήτρη Παπαστεργίου και Γιώργο Κώτσηρα, μετά την εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων και μέτρων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει για την πορεία των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενόψει της υποβολής του τελευταίου αιτήματος εκταμίευσης.

Παράλληλα, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου θα παρουσιάσει την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, ένα θέμα που αποκτά πλέον επείγουσα διάσταση εξαιτίας της λειψυδρίας και της κλιματικής πίεσης.

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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα εισηγηθεί το νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας, ενώ θα συζητηθεί και η σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, μετά τις σχετικές πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού και τις επαφές του με τον Εμανουέλ Μακρόν. Τέλος, ο Άκης Σκέρτσος θα παρουσιάσει μερική αναθεώρηση του Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026.

Το τελευταίο Υπουργικό πριν από τον Αύγουστο δεν αποτελεί, επομένως, μια τυπική αποχαιρετιστήρια συνεδρίαση. Είναι μια προσπάθεια να κλείσουν οι εκκρεμότητες, να διατηρηθεί η κυβερνητική μηχανή σε ετοιμότητα και να προετοιμαστεί η δύσκολη πολιτική επιστροφή του Σεπτεμβρίου.

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