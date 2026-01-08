Ένα μεγαλοπρεπέστατο «άδειασμα» επεφύλαξε ο Νίκος Δένδιας στον Δημήτρη Καιρίδη με αφορμή ένα σχόλιο που εκστόμισε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος προς την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο βήμα της Βουλής για την ομιλία της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά την διάρκεια της ομιλίας της, κάλεσε τον Δημήτρη Καιρίδη να μην κάνει φασαρία από το έδρανο του καθώς την διέκοπτε. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συνέχισε να σχολιάζει όσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλούσε με αποτέλεσμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας να σημειώσει πως «εγώ υπηρετώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες, εσείς κάνατε τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας» – επί της ουσίας «καρφώνοντας» τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ για το επεισόδιο στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας όταν είχε επιτεθεί στον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη με αφορμή τότε ην απουσία του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση.

Advertisement

Advertisement

«Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», ακούστηκε να λέει από τα έδρανα ο Δημήτρης Καιρίδης, με την Όλγα Γεροβασίλη, προεδρεύουσα της συνεδρίασης να ζητά να διαγραφεί από τα πρακτικά και την Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαφωνεί ζητώντας να παραμείνει η έκφραση.

«Σας ζητώ συγγνώμη από τη πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή», σχολίασε ο Νίκος Δένδιας παίρνοντας τον λόγο ακαριαία και «αδειάζοντας» τον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δημήτρη Καιρίδη.

«Δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου και δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός. Δουλίτσες κάνετε εσείς εγώ όχι. Ανακαλέσετε την βαρύτατη ύβρη» είπε ο Δημήτρης Καιρίδης όταν έλαβε τον λόγο, απαντώντας αιχμηρά τόσο στην Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και με έμμεσο αλλά ξεκάθαρο τρόπο στον υπουργό Εθνικής Άμυνας που είχε ζητήσει, λίγες στιγμές νωρίτερα, συγγνώμη αυτός από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζοντας την ομιλία της, τόνισε πως «πρόκειται για πράξη ήθους από τον υπουργό που δεν μπορεί να ταυτιστεί με όσα εκστομίζονται. Τον τιμά», σχολιάζοντας την παρέμβαση του Νίκου Δένδια.