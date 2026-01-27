Να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του Δημήτρη Κουτσούμπα είναι η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά από μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος Πλεύρης για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων.

Στην ψηφοφορία κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ψήφισαν να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Παράλληλα, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που είχε καταθέσει ο επικεφαλής του ακροδεξιού μορφώματος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας. Ο ίδιος ο Δημήτρης Μάντζος είχε ζητήσει να αρθεί η ασυλία του. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια της Βουλής τις επόμενες ημέρες.