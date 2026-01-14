Το πολύωρο blackout στο FIR Αθηνών έφερε την κόντρα εντός της Ολομέλειας της Βουλής μεταξύ του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Τάσου Νικολαίδη.

Ο αρμόδιος υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ως «χαμηλής διακινδύνευσης», τόνισε πως τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι «παλαιά» και εμφανίζουν προβλήματα «χωρητικότητας», αναφέροντας, ωστόσο, πως «είναι λειτουργικά». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, απαντώντας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Χρίστος Δήμας «ναι, τα συστήματα αεροναυτιλίας είναι παλαιά, αλλά είναι λειτουργικά.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας – Πηγή: EUROKINISSI

Το πρόβλημα είναι κυρίως ζήτημα χωρικότητας, το λένε οι ειδικοί. Εμείς υλοποιούμε ένα ολιστικό σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην πλήρη αναβάθμιση όλων των συστημάτων αεροναυτιλίας», επικαλούμενος δημόσιες δηλώσεις των αρμοδίων, οι οποίοι, όπως επεσήμανε, συμφώνησαν πως δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας.

Παράλληλα, ο αρμόδιος υπουργός επικαλέστηκε το πόρισμα που δημοσιεύτηκε χθες και με βάση το οποίο το συμβάν ευθύνεται σε ψηφιακό θόρυβο και δεδομένης της κατάληψης του φάσματος συχνοτήτων και με γνώμονα την ασφάλεια, ελήφθη η απόφαση για προσωρινή εκκένωση του FIR Αθηνών, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπήρξαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή ηθελημένης παρέμβασης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που χαρακτηρίζει το περιστατικό «άνευ προηγουμένου» ενώ αναφέρθηκε στον κίνδυνο να έχουμε «Τέμπη του αέρα». «Αυτό που είδαμε είναι η κατάρρευση της κυριαρχίας, είναι απώλεια κυριαρχίας να μην μπορείς να ελέγξεις το εναέριο χώρο σου. Κατέρρευσαν οι δικλείδες ασφαλείας» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου – Πηγή: EUROKINISSI

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε μάλιστα λέγοντας πως «μας λέτε ότι “ούτε γάτα ούτε ζημιά”; Ότι είναι μόνο τεχνικό το ζήτημα. Το επιβεβαιώνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, υπήρξαν δυο τυφλά περιστατικά. όπως πήγαν τα τρένα το ένα απέναντι στα άλλα στο έγκλημα των Τεμπών. Τι θα κάνετε εάν γίνει αύριο δυστύχημα;», ζητώντας απαντήσεις για το ποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση μετά το περιστατικό.

Για «πόρισμα-κόλαφο» σε σχέση με τις κυβερνητικές ευθύνες έκανε λόγο από την πλευρά του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαίδης κατηγορώντας το κυβερνητικό στρατόπεδο πως έχει «καταφέρει την υποβάθμιση των αεροπορικών μεταφορών».