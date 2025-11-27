Και ξαφνικά προέκυψε, εντός της Ολομέλειας της Βουλής, κόντρα μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Κυριάκου Βελόπουλου έχοντας στο επίκεντρο όσα υποστήριξε σε χθεσινή του παρέμβαση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μεταξύ των οποίων πως «η οικογένεια Μητσοτάκη, υπάρχει εξαιτίας των ρουσφετιών».

Η Ντόρα Μπακογιάννη, σε παρέμβαση της, έκανε λόγο για αήθη προσωπική επίθεση του Κυριάκου Βελόπουλου, και κάνοντας εκτενή αναφορά στους εθνικούς αγώνες της οικογένειάς της από το 1872, σημείωσε πως «εμείς ιστορικά υπάρχουμε γιατί δεν λείψαμε από καμία μάχη». Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε πως «εμείς ταχθήκαμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, χωρίς να πουλάμε επιστολές του Ιησού, χωρίς να λαϊκίζουμε ανεύθυνα ή να στηρίζουμε μια χώρα που με τη βία αποφάσισε να καταλάβει μια άλλη χώρα».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, απαντώντας στην Ντορα Μπακογιάννη, σχολίασε πως «εσείς βγήκατε σε κανάλι και είπατε ότι παίρνουμε ρούβλια και αυτό είναι unfair», τονίζοντας πως «εμείς ούτε ρούβλια, ούτε μάρκα,ούτε δολάρια, ούτε ένα ευρώ πήραμε από κανένα».

Η κόντρα συνεχίστηκε με την Ντόρα Μπακογιάννη να λέει πως «τσίμπησε ο κ. Βελόπουλος. Εγώ μίλησα για ρωσικά συμφέροντα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται. Τα ακούω βερεσέ τα εθνικοπατριωτικά, ειδικά όταν προέρχονται από ανθρώπους σαν εσάς. Στέκεστε στο πλευρό των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα της Ευρώπης, ένας κανονικός πατριώτης δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό». Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανταπάντησε πως ο ίδιος από την πρώτη στιγμή έχει καταδικάσει την εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο – όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης – είναι άλλο θέμα να στέλνονται όπλα στην Ουκρανία και όχι στην Κύπρο.

«Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να μην έχει κάνει φύλλο και φτερό τα οικονομικά μας και να μην έχει ελέγξει καμιά τριανταριά φορές το πόθεν έσχες του Κωνσταντίνου και του Κυριάκου Μητσοτάκη και καμιά δεκαριά φορές το δικό μου», σχολίασε, κλείνοντας την αντιπαράθεση, η Ντόρα Μπακογιάννη.