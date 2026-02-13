Με τις «γαλάζιες» ψήφους «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας μετά από την διήμερη «μάχη» σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Στην ονομαστική ψηφοφορία, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε το ΚΚΕ, έλαβαν μέρος 292 βουλευτές. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές, της ΝΔ και ανεξάρτητους, ενώ το καταψήφισαν 134 βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου η Νίκη Κεραμέως επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για την αρνητική στάση τους επί της αρχής του νομοσχεδίου λέγοντας πως «τα ερωτήματα είναι αμείλικτα. Θέλουμε να συνάπτονται πιο εύκολα οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας; Θέλουμε να επεκτείνονται πιο εύκολα; Θέλουμε οι εργαζόμενοι να έχουν προστασία της πλήρους μετενέργειας; Εμείς ψηφίζουμε “ναι”. Εσείς τι θα ψηφίσετε;».

«Καταψηφίζουμε, ναι. Γιατί διαφωνούμε με την πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά. Τρία βήματα πίσω, ένα μπροστά» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, το κόμμα του οποίου καταψήφισε επί της αρχής, ωστόσο, είχε δηλώσει πως θα υπερψηφίσει εκείνες τις διατάξεις του νομοθετήματος που θεωρεί πως βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.